یوناما کشته شدن غیر نظامیان را در حملات هوایی پاکستان تایید کرد

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کشته شدن حد اقل ۲۸ غیر نظامی و ۴۹ نفر دیگر را در حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولسوالی سمکنی پکتیا، ولسوالی گیان پکتیکا و ولسوالی مروره کنر تایید کرد.

یوناما روز دوشنبه (۲۹ جون) با نشر اعلامیه ای گفت: "این ارقام ابتدایی است و با ادامه تداوی زخمیان [این حملات] در شفاخانه ها، ممکن افزایش یابد... یوناما بار دیگر بر درخواست خود مبنی بر احترام به اصول احتیاط، تفاوت قایل شدن و تناسب [استفاده از قوا] به منظور حفاظت از غیر نظامیان از آسیب، بر اساس قانون بین المللی بشردوستانه تاکید می کند."

مقامات طالبان گفته اندکه در این حملات هوایی پاکستان که شب گذشته (۲۸ جون) انجام شد، حد اقل ۳۶ غیر نظامی، به شمول زنان و کودکان، کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شد.

وزارت خارجه طالبان گفته است که در واکنش به این حملات، شارژدافیر سفارت پاکستان را در کابل احضار کرد.

طالبان با نشر اعلامیه ای همچنان گفتند که اسلام آباد بدون ارایه کدام "سند و شواهد معتبر، طرح رویداد های امنیتی، انفجار ها و حملات" را که در خاک پاکستان انجام می شود، به افغانستان نسبت می دهد.

اما عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان ادعا کرده است که در حملات هوایی این کشور بر کنر، پکتیا و پکتیکا، سه هدف مربوط به طالبان پاکستانی و جماعت الاحرار هدف قرار گرفت و در آن ۲۵ نفر که او آن را دهشت افگن خواند، کشته شد.

تارر همچنان افزود که در پاسخ به حملات اخیر در خیبر پختونخواه، بلوچستان و کراچی، نیرو های امنیتی پاکستان یک عملیات نظامی دیگر را در امتداد مرز این کشور با افغانستان انجام داد که در آن ۲۹ عضو تحریک طالبان پاکستان کشته شد.

واکنش ها به حملات هوایی پاکستان

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی تازه پاکستان را تهاجم این کشور بر افغانستان خواند.

کرزی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس همچنان گفت: "خير پاکستان در این است که از ادامه سیاست ستیزه ‌جویی و برخورد دوگانه با افراط‌ گرایی دست برداشته با افغانستان بر پایه اصول همسایگی و روابط متمدنانه وارد تعامل شود."

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، این حملات پاکستان را "اقدامات خصمانه" علیه افغانستان خواند و گفت که "توسل به زور و اقدامات نظامی" راه حل پایدار برای حل اختلافات نبوده و بر "مذاکره و توسل به راهکار های مسالمت آمیز" بین کابل و اسلام آباد تاکید کرد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از کشته و زخمی شدن کودکان در حملات هوایی پاکستان، ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت که از کودکان باید در همه شرایط، محافظت صورت بگیرد.

یان ایگلند، منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی گفته است که غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی نباید هیچگاهی هدف قرار بگیرد.

ایگلند از نظامیان پاکستانی و طالبان خواست که به قوانین بشردوستانه احترام بگذارند و اختلافات شان را از طریق گفتگو حل کنند.

زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد هم، حملات هوایی پاکستان را محکوم کرد و گفت که اسلام آباد درخواست های جهانی و بسیاری شهروندان پاکستان را مبنی بر حل اختلافات از طریق گفتگو، نادیده می گیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یکی از رسانه های داخلی، با اشاره به نداشتن قوای هوایی و بدون ارایه جزییات گفت که طالبان راه های بدیل برای انتقام گرفتن از این حملات دارد.