فرماندهی نیروهای ایالات متحده در اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای نظامی امریکا، یک کشتی نفت‌کش مرتبط با ونزویلا را در شمال اقیانوس اطلس به دلیل "نقض تحریم‌های ایالات متحده" توقیف کردند.

این درحالیست که یک کشتی نفت‌کش دیگر در دریای کارایب توقیف شده است.

فرماندهی نیروهای امریکایی در اروپا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اقدام انجام‌شده علیه این کشتی، به نام (M/V Bella 1) در آب‌های شمال اقیانوس اطلس "بر اساس حکم صادرشده از سوی یک محکمه فدرال امریکا و پس از تعقیب و ردیابی نیروهای گارد ساحلی ایالات متحده به وقوع پیوست."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در واکنش به این رویداد در شبکه اجتماع ایکس گفت: "محاصره نفت ونزویلایی تحریم‌شده و غیرقانونی در هر نقطه از جهان که باشد، با قوت تمام ادامه دارد."

فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی در اروپا اعلام کرد که توقیف روز چهارشنبه از اعلامیه رییس‌جمهور دونالد ترمپ حمایت می‌کند، اعلامیه‌ای که آنعده "کشتی‌های تحریم‌شده را هدف قرار می‌دهد که امنیت و ثبات نیم‌کره غربی را تهدید می‌کنند."

رییس‌جمهور ترمپ ماه گذشته دستور محاصره کامل تمام کشتی های نفت‌کش تحریم‌شده‌ را صادر کرد که به ونزویلا وارد یا از آن خارج می‌شوند.