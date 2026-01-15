سنای امریکا برخلاف قطعنامۀ قدرت جنگ ونزویلا رای داد

مجلس سنای کانگرس ایالات متحده علیه قطعنامۀ قدرت جنگ رای داد که صلاحیت رییس جمهور دونالد ترمپ را در ونزویلا و توانایی وی را برای انجام حملات بیشتر در آن کشور محدود می‌کند.

اکثریت جمهوریخواه مجلس سنای کانگرس امریکا شام چهارشنبه به کمک رای سرنوشت ساز جی دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، با ۵۱ رای در برابر ۵۰ رای، این قطعنامه را رد کرد.

این اقدام پس از یک کمپاین گستردۀ متقاعدسازی از سوی قصر سفید و مقام‌های کابینۀ حکومت، به شمول مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده انجام شد که به ادعای آنان این قطعنامه غیرضروری بوده و سد راه رییس جمهور در شرایط حساس می‌شوید.

رییس جمهور ترمپ، هفتۀ گذشته در شبکه‌های اجتماعی و در تماس‌های تلیفونی از شمار معدود جمهوریخواهان انتقاد کرد که در رای‌گیری اولیه در مورد این قطعنامه، با قانونگذاران دموکرات همسو شده بودند. او در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته بود که این سناتورها "هرگز نباید دوباره انتخاب شوند."

تاد یانگ، سناتور جمهوریخواه از ایالت اندیانا، گفت که مقام‌های حکومت ترمپ تایید کرده اند که هیچ نیروی امریکایی در ونزویلا وجود ندارد و مارکو روبیو تعهد کتبی داده است که حکومت پیش از هرگونه عملیات عمدۀ نظامی در ونزویلا، برای کسب اجازۀ رسمی، به کانگرس مراجعه خواهد کرد.

افزون بر این، روبیو موافقت کرده است که در جلسۀ استماعیۀ سنا در این مورد در اواخر جنوری شرکت می‌کند.

یانگ و جاش هاولی، سناتور دیگر جمهوریخواه از ایالت میزوری، که در رای گیری اولیه همسو با دموکرات‌ها بودند، در رای گیری روز چهارشنبه رای خود را تغییر دادند.

یک عملیات نظامی ایالات متحده در سوم جنوری منجر به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا، شد. مقام‌های امریکایی گفته اند که حمله برای دستگیری مادورو و همسرش، اقدام محدود و شبیه به عملکرد نیروهای تنفیذ قانون بوده است، نه یک اقدام جنگی.

رییس جمهور ترمپ چند روز پیش در مصاحبه با روزنامۀ نیویارک تایمز گفت که ایالات متحده می‌تواند گذار ونزویلا را برای "سال‌های طولانی" مدیریت کند. مقام‌های ارشد حکومت امریکا در مورد نظارت بر درآمد نفت و کنترول آیندۀ سیاسی ونزویلا صحبت کرده‌اند.

مادورو در ایالات متحده با اتهام‌های قاچاق مواد مخدر و سلاح روبرو است.