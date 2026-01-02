تاکید وزارت خارجۀ امریکا بر دیپلوماسی تاریخی دورۀ اول ریاست جمهوری ترمپ

وزارت خارجه ایالات متحده پس از سخنان سال نو رییس جمهور کوریای جنوبی، بر " دیپلوماسی تاریخی ترمپ در دوره اول ریاست جمهوری اش با کوریای شمالی" تأکید کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به سخنان سال نو لی جیه میونگ، رییس جمهور کوریای جنوبی، مبنی بر حمایت فعال از گفتگوی ایالات متحده و کوریای شمالی، بر دستاوردهای دیپلوماتیک رییس جمهور ترمپ در دوره اول ریاست جمهوری اش با کوریای شمالی تأکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ ایمیلی در اول جنوری به پرسش صدای امریکا در مورد اظهارات رییس جمهور لی گفت: " رئیس جمهور ترمپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، دیپلوماسی تاریخی را با کوریای شمالی دنبال کرد که منجر به اولین تعهد در سطح رهبری از سوی پیونگ یانگ به خلع سلاح هسته ای شد."

قبل از این، رییس جمهور لی در سخنرانی سال نو خود گفته بود که حکومت او به طور فعال از مذاکرات ایالات متحده و کوریای شمالی به عنوان یک " میانجی" حمایت خواهد کرد و به تلاش ها برای احیای روابط بین دو کوریا ادامه خواهد داد.

او افزود که بر اساس اتحاد ایالات متحده و کوریای جنوبی که به یک "اتحاد استراتیژیک جامع" و قابلیت‌های دفاعی مستقل قوی تبدیل شده است، حکومت او برای برداشتن گام معنادار در همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه جزیره کوریا تلاش خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ و رییس جمهور لی اولین اجلاس خود را در قصر سفید در ماه اگست سال گذشته برگزار کردند، جایی که آنها درک مشترکی از لزوم مذاکرات بین ایالات متحده و کوریای شمالی داشتند.

در آن زمان، رییس جمهور لی گفت: "اگر رییس جمهور ترمپ به عنوان یک صلح‌ آفرین عمل کند، من به طور فعال از او به عنوان یک عامل تنظیم ‌کننده صلح حمایت خواهم کرد"،. رییس جمهور ترمپ در پاسخ گفت: " من این کار را خواهم کرد" و افزود که مشتاقانه منتظر دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و بهبود روابط است.

رییس جمهور ترمپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، در جولای ۲۰۱۸ با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در سنگاپور دیدار کرد و بیانیه مشترکی صادر کرد که شامل تعهداتی برای ایجاد روابط جدید ایالات متحده و کوریای شمالی و تلاش برای خلع سلاح هسته ‌ای شبه جزیره کوریا بود.

دومین اجلاس که در فبروری ۲۰۱۹ در هانوی، ویتنام برگزار شد، به دلیل اختلافات بر سر خلع سلاح هسته‌ ای و لغو تحریم‌ ها، بدون توافق پایان یافت.