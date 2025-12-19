فرمان اجرایی  رییس جمهور ترمپ برای ' تضمین برتری فضایی  امریکا'

دونالد ترمپ، رییس ‌جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی جدید با عنوان "تضمین برتری فضایی امریکا"، برنامه های فضایی حکومت خود را برای سال‌های آینده اعلام کرد.

این فرمان که روز پنجشنبه صادر شد، می‌ گوید برتری در فضا معیاری از دورنمای ملی و اراده ملی است و تکنالوژی ‌هایی که امریکایی‌ ها برای دستیابی به آن تولید می‌ کنند، به ‌طور قابل‌ توجهی به قدرت، امنیت و رفاه کشور کمک می‌ کند.

از جمله برنامه‌های این فرمان بازگرداندن امریکایی‌ها به مهتاب تا سال ۲۰۲۸ از طریق برنامه آرتمیس، تثبیت رهبری امریکا در فضا، ایجاد پایه‌ های توسعه اقتصادی ماه، آماده ‌سازی برای سفر به مریخ، و الهام ‌بخشیدن به نسل بعدی کاوشگران امریکایی است.

آقای ترمپ در این فرمان دستور داده است عناصر اولیه یک پایگاه دایمی قمری تا سال ۲۰۳۰، با هدف تقویت حضور پایدار امریکا در فضا و فراهم ‌سازی مقدمات اکتشافات در مریخ پایه‌ گذاری شود.

در بخش امنیتی، رییس جمهور امریکا، دستور توسعه تکنالوژی‌های نسل جدید دفاع میزاییلی را تا سال ۲۰۲۸ صادر کرده است.

او بر ضرورت ایجاد توانایی برای شناسایی و مقابله با تهدیدات علیه منافع فضایی امریکا نیز تاکید کرده است.

رییس جمهور ترمپ، همچنین خواستار آمادگی برای مقابله با هرگونه تلاش احتمالی برای استقرار سلاح هسته ‌ای در فضا شده است.

در بخش دیگری از این فرمان، رییس جمهور ایالات متحده بر رشد اقتصاد فضایی مبتنی بر بخش خصوصی تأکید کرده و خواستار افزایش پایدار و مقرون‌ به‌ صرفه پرتاب‌ها و اکتشافات فضایی شده است.

این فرمان همچنان خواستار آن شده است که بخش خصوصی برای جایگزینی " ایستگاه فضایی بین‌المللی" تا سال ۲۰۳۰، وارد عمل شود.

این فرمان همچنین خواستار بهبود پیش ‌بینی اقلیم شده است.