شماری از منابع می‌گویند که وزارت امور خارجه ایالات متحده به کانگرس اطلاع داده است که در راستای کوچک‌سازی حضور دپلوماتیک امریکا در جهان، قصد دارد پنج ماموریت دپلوماتیک خود را تعطیل کند.

وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در این مورد گفته است که این وزارت متعهد به اطلاع دهی به کانگرس از جمله در مورد بسته ‌شدن ماموریت‌های دپلوماتیک می‌باشد.

این وزارت در پیامی که برای صدای امریکا فرستاده، بدون ارایه جزییات بیشتر گفته است که تمرکز آنان بالای این است که حضور دپلوماتیک ایالات متحده موثر، کارآمد و در خدمت منافع مردم ایالات متحده باشد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که به برخی از کمیته‌های کانگرس ارسال شده است، وزارت امور خارجه امریکا گفته است که قصد دارد ماموریت‌های دپلوماتیک خود را در سنت جورجز گرینادا، ناگویای جاپان، میدان (Medan) اندونیزیا، دوالای کامرون و وینی‌پگ کانادا ببندد.

پیش از این، وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه می سال جاری میلادی از بسته‌شدن قنسولگری امریکا در پشاور خبر داده بود.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که تعاملات دیپلوماتیک با خیبرپشتونخوا به سفارت امریکا در اسلام‌آباد منتقل خواهد شد.

وزارت امور خارجه امریکا گفته بود که این اقدام با هدف تامین امنیت دپلومات‌های امریکایی و استفاده موثرتر از منابع انجام شده است. با این حال، تاکید کرده بود که تعامل با منطقه و پاکستان ادامه خواهد داشت.