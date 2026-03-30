وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، با ادامۀ تهاجم نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، یک هشدار مسافرتی تجدید شده را در سراسر جهان صادر کرد.
در این هشداریه، برای امریکاییهایی که به خارج سفر میکنند، هشدار داده شده است تا از خطرات احتمالی در شماری از کشورها آگاه باشند.
این هشداریه از وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز شنبه تجدید شد و به دلیل تحولات نظامی، سطح احتیاط را در بیشتر منطقه شرق میانه و فراتر از آن افزایش میدهد.
در این هشداریه آمده است که گروههای حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده را در خارج از کشور یا امریکاییها را در سراسر جهان هدف قرار دهند. وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان گفته است که تاسیسات دپلوماتیک ایالات متحده، از جمله خارج از شرق میانه، هدف قرار گرفتهاند و از امریکاییها میخواهد که به ویژه در شرق میانه احتیاط بیشتری به خرج دهند.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از یک سیستم مشاورهای چهار سطحی برای هشدار به مسافران امریکایی در مورد ارزیابی خطرات استفاده میکند. سطح اول پایینترین سطح است و به معنای انجام اقدامات احتیاطی معمول است.
سطح دوم به این معنی است که مسافران باید احتیاط بیشتری به خرج دهند. سطح سوم نشاندهنده خطرات جدی در سفر به یک کشور یا منطقه است و نشان میدهد که مسافران باید در مورد سفر خود تجدید نظر کنند. سطح چهارم، بالاترین هشدار، به دلیل خطرات تهدیدکننده زندگی، نشاندهندۀ پیام "سفر نکنید" است.
بر اساس اعلامیه، حکومت ایالات متحده ممکن توانایی محدودی برای کمک به شهروندان در مواقع اضطراری داشته و یا در نهایت اصلاً توانایی نخواهد داشت.
وزارت خارجۀ ایالات متحده، ایران را در سطح چهار هشدار، یعنی "سفر نکنید" تعیین کرده است. در عین حال افغانستان، هایتی، عراق، لیبیا، روسیه، سومالیا، سودان، اوکراین و یمن در سطح هشدار قرار دارند.
در این هشداریه، شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس به شمول عربستان سعودی، بحرین، کویت و عمان، از سطح دوم به سطح سوم ارتقا یافته است. همچنان اسراییل، امارات متحده عرب، کولمبیا، هندوراس، ونزویلا، قطر و نیکاراگوا در سطح سوم هشدار قرار دارند.
کیوبا، مکسیکو، جمهوری دومینیکن، فرانسه، ایتالیا، گرینلند و بریتانیا، از جمله کشورهایی اند که در سطح دوم هشدار قرار دارند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده، برای امریکاییهایی که به خارج از کشور سفر میکنند توصیه میکند تا در برنامۀ هوشمند ثبت نام مسافران (ستپ) ثبت نام کنند.
"ستپ" خدمات رایگان است که تازه ترین هشدارها را از سوی سفارتخانهها و قنسولگریهای ایالات متحده، در جهان پخش و نشر میکند.
