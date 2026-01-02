انتقاد ایالات متحده از تمرینات نظامی چین در اطراف تایوان

وزارت خارجۀ ایالات متحده در واکنش به تمرینات نظامی اخیر چین، گفت که این تمرینات و لفاظی‌های مرتبط پیرامون تایوان "تنش‌های منطقه ‌ای را بی‌ جهت تشدید می‌ کند".

وزارت خارجۀ امریکا روز پنجشنبه اول جنوری از بیجینگ خواست تا از خویشتن ‌داری کار گرفته، فشار نظامی را بر تایوان متوقف ساخته و اختلافات خود را از طریق گفت‌گو حل و فصل کند.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در یک بیانیه گفت: "فعالیت‌های نظامی چین و لفاظی‌های چین علیه تایوان و سایر کشورهای منطقه، تنش‌ها را بی‌ جهت تشدید می ‌بخشد. ما از بیجینگ می‌خواهیم تا خویشتن‌ داری کرده، فشار نظامی را بر تایوان توقف داده و وارد گفتگوی معنادار شود."

پیگوت تاکید کرد که ایالات متحدۀ امریکا "از صلح و ثبات در سراسر تنگۀ تایوان حمایت کرده و با هرگونه اقدامات یک‌ جانبه به منظور تغییر وضع موجود، به شمول استفاده از زور یا اجبار، مخالف است."

این اظهارات ایالات متحده در زمانی بیان می ‌شود که لای چینگ – تی، رییس جمهور تایوان در یک خطابۀ سال نو در تاییپی، تعهد کرد که قاطعانه از حاکمیت تایوان دفاع کند و قابلیت‌های دفاعی خود را در خلال افزایش فشار نظامی از جانب چین، تقویت بخشد.

لایی گفت که جامعۀ جهانی نظاره می‌ کنند تا ببینند که آیا مردم تایوان ارادۀ دفاع از خود را دارند یا نه. رییس جمهور تایوان افزود: "به عنوان رئیس جمهور، موقف من همیشه واضح بوده است: دفاع قاطعانه از حاکمیت ملی، تقویت دفاع ملی ، ایستادگی جامعه به طور کلی و ایجاد جامع میکانیزم‌های بازدارندگی مؤثر و دفاع دموکراتیک."

رییس جمهور تایوان همچنان از احزاب مخالف خواست تا از برنامۀ افزایش هزینۀ دفاعی تایوان به تقریبا ۴۰ میلیارد دالر حمایت کنند. پیشنهاد افزایش بودجۀ دفاعی به خاطر مخالفت‌های سیاسی، در مجلس متوقف شده است.

اظهارات لای دو روز پس از آن مطرح شد که چین تمرینات نظامی گسترده‌ای را در اطراف تایوان با نام رمز "ماموریت عدالت-۲۰۲۵" آغاز کرد.

در جریان این تمرینات، چین ده‌ها میزایل به آب‌های اطراف تایوان شلیک کرد و تعداد زیادی کشتی جنگی و طیاره را مستقر کرد که بزرگترین اقدام در سال‌های اخیر و نزدیکترین به تایوان است.

این دور از تمرینات نظامی، ۱۱ روز پس از آن برگزار شد که ایالات متحده از فروش گستردۀ تسلیحات به تایوان به ارزش تقریبی ۱۱.۱ میلیارد دالر خبر داد. کشورهای غربی، به شمول کمیسیون اروپایی و بریتانیا، نگرانی خود را به خاطر اقدامات نظامی چین ابراز داشته و هشدار دادند که همچو اقدامات می ‌‎تواند ثبات تنگۀ تایوان و منطقه را تضعیف بخشد.

با این‌ حال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در اوایل این هفته، تمرینات گستردۀ نظامی چین را در اطراف تایوان کم اهمیت جلوه داده گفت که این اقدامات چیزی جدیدی نیست بلکه ادامه فعالیت‌های نظامی است که چین سال‌هاست انجام می ‌دهد.

دونالد ترمپ در یک کنفرانس خبری در مارا لاگو – فلوریدا گفت: "من رابطۀ بسیار خوبی با رییس جمهور شی [شی جینگ پینگ] دارم و او این موضوع را به من نگفته است. من [تمرینات نظامی] را دیدم، اما او [رییس جمهور چین] هرگز به من دربارۀ آن چیزی نگفت. باور ندارم که او این‌ کار [حمله بر تایوان] را انجام دهد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "چیزی‌ که مرا نگران کند، جود ندارد."

چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو آن کشور است و برای گرفتن کنترول این جزیره، توسل به زور را نفی نکرده است.

شی جین پینگ، رییس جمهور چین، نیز در سخنرانی سال نو خود گفت که "روند تاریخی اتحاد ملی غیرقابل توقف است."

با این حال، حکومت تایوان معتقد است که دو طرف تنگه تابع یکدیگر نیستند و تاکید می ‌کند که تایوان هرگز توسط جمهوری خلق چین اداره نشده است.