تاکید امریکا بر لزوم خلع سلاح سازی غزه همزمان با پیشرف تلاش های صلح

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه (۲۸ جنوری) در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده بر گروه تروریستی حماس فشار خواهد آورد تا بر اساس طرح صلح غزه، به تعهد خود برای خلع سلاح عمل کند.

والتز، همچنین به یکی دیگر از بخش‌های مرحله دوم تلاش صلح، یعنی معرفی برنامه ‌ریزی شده یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی و خروج متناظر نیروهای اسراییل از غزه پس از دو سال جنگ با حماس، اشاره کرد.

والتز گفت که کمک به غزه در حالی که به مرحله بازسازی بعدی می ‌رود، "نباید به وابستگی تبدیل شود."

او در مورد لزوم احیای خدمات ضروری در غزه و بازسازی اقتصاد آن بحث کرد.

رامیز علی اکبروف، معاون هماهنگ‌ کننده ویژۀ سازمان ملل متحد برای روند صلح شرق میانه، در این جلسه گفت که "فرصتی واقعی برای آینده‌ای بهتر" در غزه وجود دارد، اگرچه به گفتۀ وی"هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است."

او از نتایج فعلی طرح صلح که شامل توقف جنگ و افزایش کمک‌های بشردوستانه بوده است، تمجید کرد.

اما آقای اکبروف از ادامه وضعیت وخیم انسانی پس از چندین سال جنگ هشدار داده گفت که ایجاد تدابیر امنیتی مؤثر همراه با غیرنظامی ‌سازی در غزه برای موفقیت مرحله بعدی تلاش صلح ضروری است.

توافق صلح در اکتوبر ۲۰۲۵، دو سال پس از آنکه حماس با حمله به جنوب اسراییل جنگ را آغاز کرد، به اجرا درآمد.