استیف ویتکاف، فرستاده ویژۀ ایالات متحده، حمایت قوی واشنگتن را از ضمانت‌های امنیتی ابراز کرده است که ایتلافی از متحدان اوکراین متعهد شده‌اند تا پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه برای کییف فراهم کنند.

ویتکاوف و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، ریاست هیات امریکایی را در مذاکرات روز سه‌شنبه در پاریس بر عهده داشتند که شامل بیش از ۳۰ متحد غربی اوکراین - موسوم به "ائتلاف حامیان" - و رهبر اوکراین، ولادیمیر زیلینسکی، بود.

در اعلامیه‌ای از "ایتلاف حامیان [اوکراین]" آمده است: "ما تایید کردیم که تضمین حاکمیت و امنیت پایدار اوکراین بخش جدایی‌ناپذیر یک توافق صلح خواهد بود و هرگونه توافقی باید با ضمانت‌های امنیتی قوی برای اوکراین حمایت شود."

ویتکاف روز سه‌شنبه در پاریس در گفتگو با خبرنگاران گفت که "این پروتکل‌های امنیتی برای ... جلوگیری از هرگونه حمله، هرگونه حمله‌ای بیشتر در اوکراین و ... در صورت وقوع هرگونه حمله‌ای، برای دفاع در نظر گرفته شده‌اند و هر دو کار را انجام خواهند داد."

فرستادۀ ویژه ایالات متحده اظهار داشت: "رئیس جمهور [ترمپ] قویاً از پروتکل‌های امنیتی حمایت می‌کند. رییس جمهور از تعهدات خود عقب‌نشینی نمی‌کند. ما برای رسیدن اوکراینی‌ها به صلح نهایی در آنجا خواهیم بود."

کوشنر به خبرنگاران گفت که اوکراینی‌ها "باید بدانند که پس از توافق، در امنیت استند، بدیهی است که از یک بازدارندگی قوی برخوردارند و پشتوانه‌های واقعی برای اطمینان از عدم تکرار این اتفاق وجود دارد."

در بیانیه «"ئتلاف حامیان" آمده است که حمایت از اوکراین شامل یک مکانیزم نظارت و تایید آتش‌بس به رهبری ایالات متحده، حمایت از نیروهای مسلح اوکراین، یک نیروی چندکشوری به رهبری اروپا برای اوکراین و "تعهدات الزام‌آور برای حمایت از اوکراین در صورت حمله مسلحانه آینده توسط روسیه" خواهد بود.

ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "من از ایالات متحده به خاطر آمادگی‌اش برای ارایه پشتوانه در همه زمینه‌ها: تضمین‌های امنیتی، نظارت بر آتش‌بس و بازسازی تشکر می‌کنم."

مذاکرات پاریس در پرتو تلاش‌های دیپلوماتیک جدید به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین که با حمله مسکو به همسایه‌اش در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، صورت گرفت.

رییس جمهور ترمپ هفته گذشته دو تماس تلیفونی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، داشت و با زیلینسکی در اقامتگاهش در فلوریدا دیدار کرد.

ترمپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "فکر می‌کنم در مقطعی به توافق خواهیم رسید. امیدوارم خیلی دور از دسترس نباشند."

رییس جمهور ترمپ علاوه کرده گفت که مایل به پایان دادن به این درگیری است و افزود: "فکر می‌کنم این کار را خواهیم کرد."

ترامپ پیش از این گفته بود که "یک یا دو مسئله بسیار دشوار" وجود دارد که روسیه و اوکراین باید آنها را حل کنند.

یکی از نقاط اصلی اختلاف، منطقه دونباس شرقی اوکراین است. روسیه بخش زیادی از این منطقه را کنترول می‌کند و می‌خواهد اوکراین از بخش‌هایی که روسیه کنترلی بر آنها ندارد، عقب‌نشینی کند.