امریکا سفیر عراق را احضار کرد

وزارت خارجه امریکا میگوید کرستوفر لاندو، معاون این وزارت در واکنش به حمله یک گروه شبه نظامی وابسته به ایران به تأسیسات دیپلوماتیک امریکا و کمین علیه دیپلوماتهای امریکایی در ۸ هشتم در عراق، نزار خیرالله، سفیر عراق در واشنگتن را احضار کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که لاندو محکومیت شدید حکومت امریکا در مورد "حملات تروریستی فجیع" را ابراز کرده است.
در این بیانیه آمده است: "این حملات پس از صدها حمله در هفتههای اخیر علیه شهروندان، تأسیسات دیپلوماتیک و منافع تجارتی امریکا و همچنین همسایگان عراق، نهادها و غیرنظامیان عراقی، از جمله در منطقه کردستان عراق، صورت گرفته است."
وزارت خارجه میگوید لاندو تلاشهای نیروهای امنیتی عراق برای پاسخ به این حملات را قدردانی کرد، اما همچنین بر "ناکامی حکومت عراق در جلوگیری از این حملات" تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است که "برخی از عناصر مرتبط با حکومت عراق همچنان به طور فعال پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای شبه نظامیان [مورد حمایت ایران] فراهم میکنند" و هشدار داده شد که این امر "بر روابط ایالات متحده و عراق تأثیر منفی می گذارد".
لاندو از عراق خواست که "فوراً تمام اقدامات لازم" را برای از بین بردن گروههای شبهنظامی وابسته به ایران در عراق انجام دهد.
سفارت عراق در واشنگتن یا وزارت خارجه عراق تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده اند.
مقام های عراقی در هفتههای اخیر حملات طیاره های بدون سرنشین و میزایلی به سفارت ایالات متحده در بغداد را محکوم کرده و خواستار دستگیری عاملان آن شدهاند.
سفارت ایالات متحده در بغداد همچنین نسبت به حملات بیشتر توسط گروههای وابسته به ایران هشدار داده و خواستار تماس با این سفارتخانه برای دادن اطلاعات در مورد شبهنظامیان متحد با ایران و عاملان این حملات شده است.
