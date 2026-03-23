سبسشن گورکا، رییس بخش مبارزه با تروریزم در شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، هشدار داده است که واشنگتن دپلوماسی گروگان‌گیری طالبان را تحمل نخواهد کرد.

گورکادر پستی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که "ما با عمل شوم دپلوماسی گروگان‌گیری مدارا نخواهیم کرد و سرقوماندان اعلای قوای مسلح تا زمانی از تلاش دست بر نخواهد داشت که هر امریکایی ربوده شده توسط طالبان، مانند دنیس کویل، محمود حبیبی، پل اووربی و پولینسوس جکسن" به امریکا برگردند.

چند روز پیش، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، افغانستان را به عنوان "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" مشخص کرد و از طالبان خواست تا دنیس کویل، محمود حبیبی و "همه امریکایی‌هایی را که ناعادلانه در افغانستان بازداشت کرده اند، همین اکنون" رها کرده و به "توقف همیشگی دپلوماسی گروگان‌گیری" متعهد شوند.

گورکا این اقدام مارکو روبیو را "هشدار جدی" واشنگتن به طالبان خوانده است.

به دنبال این اقدام وزیر خارجۀ ایالات متحده، ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گفت که به رهایی امریکایی‌هایی که در خارج گروگان گرفته شده اند و نیز به عدالت کشاندن عاملان گروگانگیری آنان، متعهد است.

اف‌بی‌آی معلوماتی را نیز در شبکه اجتماعی ایکس همرسانی کرد که در آن در مورد چگونگی ربوده شدن حبیبی و پاداش پنج میلیون دالری برای معلوماتی که منجر به یافتن موقعیت، پیدا کردن و بازگشت وی به ایالات متحده شود، جزییات داده شده است.

ادارۀ تحقیقات فدرال نگاشته بود که محمود حبیبی، رییس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان، ادعا می‌شود که در اگست ۲۰۲۲ از سوی کارمندان "ریاست عمومی استخبارات طالبان" در نزدیکی خانه‌اش در کابل بازداشت شد. اف‌بی‌آی گفته است: "از زمان دستگیری تا حال، از آقای حبیبی شنیده نشده است و طالبان هنوز هیچ معلوماتی در مورد محل نگهداری یا وضعیت او ارایه نکرده اند."

وزارت خارجۀ طالبان اقدام حکومت ایالات متحده مبنی بر مشخص کردن افغانستان به صفت "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" را "مایۀ تاسف" خوانده و ادعا کرده است که حکومت این گروه شهروندان هیچ کشوری را به عنوان "ابزار معامله" بازداشت نکرده است.

حکومت طالبان با اشاره به تماس‌ها و گفتگوهای مقام‌های امریکایی با طالبان در مورد گروگان‌های امریکایی گفت که این مسله باید از ورای گفتگوهای جاری میان دوطرف به گونۀ "مناسب" حل و نهایی شود.

سبسشن گورکا ماه گذشته نیز هشدار داده بود که اگر طالبان شهروندان امریکایی را از بند رها نکنند، برای این گروه پیامدهایی وجود خواهد داشت.

مقام‌های امریکایی گفته اند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در یک سال گذشته، پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.