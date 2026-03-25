رهایی کویل از بند طالبان؛ قصر سفید: وعدۀ ترمپ عملی شد

به دنبال رهایی دنیس کویل، شهروند امریکایی، از بند طالبان، قصر سفید گفته است که رییس جمهور دونالد ترمپ به وعده خود مبنی بر رهایی کویل عمل کرد.

قصر سفید روز سه شنبه (۲۴مارچ) در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "رییس جمهور دونالد جی. ترمپ در جنوری وعده کرده بود که دنیس کویل را رها خواهد کرد. امروز، بیشتر از یک سال بعد از اسارت در افغانستان، دنیس کویل آزاد است."

کویل یکی از بیش از ۱۰۰ امریکایی است که در ۱۵ ماه گذشته در دورۀ دوم ریاست جمهوری دونالد ترمپ، از کشورهای خارجی از بند آزاد شده‌اند.

یک روز قبل، مارکو ربیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ضمن اعلام رهایی دنیس کویل، بار دیگر بر رهایی محمود حبیبی، پاول اووربی و سایر امریکایی‌هایی تاکید کرد که به گفتۀ وی "به گونۀ ناعادلانه بازداشت شده اند".

روبیو افزود که رییس جمهور دونالد ترمپ، ختم بازداشت‌های ناعادلانۀ امریکایی‎ها را در خارج از کشور، در اولویت کار خود قرار داده است.

ادم بولر، فرستاده ویژۀ ایالات متحده در امور رسیدگی به گروگانان، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس از رییس جمهور ترمپ به خاطر "در اولویت قراردادن بازگشت همه امریکایی‌ها به کشور شان" سپاسگزاری کرده است.

بولر با اشاره به رهایی دنیس کویل، نوشت: "نه تبادله. نه پولی. دپلوماسی گروگانگیری ختم است. تا زمان برگشت همه به کشور، از تلاش خود دست برنخواهیم داشت."

حکومت طالبان در افغانستان روز سه شنبه (۲۴مارچ) اعلام کرد که دنیس کویل، را به درخواست مادرش از بند رها کرده است.

بر اساس اعلامیۀ وزارت خارجۀ طالبان، پس از آنکه نامه خانواده زندانی، به ویژه پیام مادرش به رهبر طالبان رسیده و در آن خواستار آزادی فرزندش به مناسبت فرا رسیدن عید شده بود، رهبری طالبان تصمیم به آزادی او گرفته است.

زلمی خلیلزاد، فرستاده پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالحهٔ افغانستان، در پستی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "افتخار دارم که توانستم در رهایی دنیس کویل کمک کنم".

خلیلزاد تصمیم طالبان را برای رهایی کویل یک "گام مثبت" خواند و ابراز امیدواری کرد تا "قضایای باقی مانده نیز به زودی" حل شود.

دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژه‌های اجتماعی کار کرده بود.

طالبان به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ کویل را از اقامتگاهش در کابل بازداشت کردند و وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه جون سال گذشته گفت که او به ناحق بازداشت شد.