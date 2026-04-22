دیپلوماتهای اسراییلی و لبنانی قرار است روز پنجشنبه ۲۳ اپریل در واشنگتن برای دور تازهای مذاکرات دیدار کنند. این دیدار یک هفته پس از اجرایی شدن آتش بس ۱۰ روزه بین اسراییل و حزب الله صورت میگیرد.
شش هفته جنگ که در آن حزب الله گروهی که از سوی ایالات متحده بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، بر اسراییل حملات راکتی انجام داد و نیروهای اسراییلی حملات هوایی و عملیات زمینی را در لبنان انجام داد، اکنون متوقف شده است. یک آتشبس ۱۰ روزه به تاریخ ۱۷ اپریل نافذ شد.
ایالات متحده امریکا این هفته مذاکرات میان سفیران اسراییل و لبنان در واشنگتن را میزبانی میکند. این مذاکرات به ادامه نخستین دور گفتوگوهای مستقیم میان دو طرف در چند دهه گذشته که در اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد، صورت میگیرد.
وزارت خارجه ایالات متحده پیش از مذاکرات روز پنجشنبه اعلام کرد که "به تسهیل گفتوگوهای مستقیم و با حسن نیت" میان اسراییل و لبنان ادامه خواهد داد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، در جریان دور نخست مذاکرات گفت که این گفتوگوها یک روند خواهد بود:"این فقط یک روز نیست. این کار زمان میبرد، اما ما معتقدیم این تلاش ارزشش را دارد. و این یک گردهمایی تاریخی است که امیدواریم بر اساس آن پیش برویم".
جوزف عون، رییس جمهور لبنان، هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که توقف جنگ بتواند به "توافقهای دایمی" بیانجامد. وی افزود: "اکنون همه ما در مرحلهای جدید قرار داریم: گذار از تلاش برای آتشبس به تلاش برای دستیابی به توافقهای دایمی که حقوق مردم ما، وحدت سرزمین ما و حاکمیت کشورمان را حفظ کند".
منازعه اخیر بین اسراییل وحزب الله به تاریخ دوم ماه مارچ یعنی در جریان حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر ایران، با حملات راکتی حزبالله بر اسراییل آغاز شد.
مقامهای لبنانی میگویند این درگیری نزدیک به ۲۳۰۰ کشته و ۱.۲ میلیون آواره بر جای گذاشته است. اسراییل میگوید از ماه مارچ تاکنون در درگیری با حزبالله، ۱۵ نظامی و دو غیرنظامی اسراییلی کشته شدهاند.
