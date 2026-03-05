افزایش پروازهای تخلیه شهروندان امریکایی از شرق میانه

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد که اولین پرواز حکومتی چارتر روز چهارشنبه از شرق میانه انجام شد. این وزارت وعده سپرد که پروازهای اضافی به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای کمک به بازگشت امریکایی‌ها "افزایش" می‌یابد.

قصر سفید اعلام کرد که پروازهای که از سوی حکومت ایالات متحده تسهیل شده است به گونۀ رایگان ارایه خواهد شد.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات گفت که این وزارت در حال حاضر به طور مستقیم با ۷۳۰۰ امریکایی در زمینه راهنمایی سفر و گزینه‌های عزیمت کمک کرده است.

پیگوت روز چهارشنبه (۴ مارچ) در گفتگو با فاکس نیوز گفت: "ما تا زمانی برگشت همه امریکایی های که می‌خواهند به خانه برگردند، آرام نخواهیم گرفت."

وزارت خارجۀ ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که از ۲۸ فبروری، زمانی که عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران آغاز شد، بیش از ۱۷۵۰۰ شهروند امریکایی به ایالات متحده بازگشته‌اند. از این تعداد، بیش از ۸۵۰۰ نفر آنان، تنها در روز سه‌شنبه بازگشت کرده است.

ایالات متحده برای پنج کشور منطقه - ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن - هشدار امنیتی سطح ۴، که بالاترین سطح است، صادر کرد و آن کشور را در فهرست "منع سفر" قرار داد. وزارت خارجۀ ایالات متحده هشدار امنیتی را برای اردن، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سطح ۳ افزایش داده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان گفت که شهروندان امریکایی در امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و اسراییل که برای حصول گزینه‌های پرواز یا تسهیلات انتقالات زمینی دولتی علاقه‌مند اند، باید "فورمه پذیرش بحران" را تکمیل کنند یا با تیم کاری ویژه ۲۴ ساعته وزارت خارجه امریکا با شماره ‎۲۰۲-۵۰۱-۴۴۴۴‎ تماس بگیرند.