تعلیق توافق تجارتی امریکا با هند

هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت ایالات متحده، روز جمعه نهم دسمبر گفت که پیمان تجارتی ایالات متحده با هند، سال گذشته، پس از آن نهایی نشد که نرندرا مودی، صدراعظم هند، برای تکمیل یک توافق که مذاکره روی آن جریان داشت، با دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا تماس نگرفت.

لوتنیک در پادکست All – In گفت که در جریان مذاکرات تجارتی، به مقامات هندی گفته است که "باید مودی با رییس جمهور [ترمپ] تماس بگیرد. آنان از انجام این کار ناراحت بودند. بنابراین، مودی تماس نگرفت."

با اینحال، رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجۀ هند در مخالفت با گفته‌های وزیر تجارت امریکا، روز جمعه در یک نشست خبری در دهلی جدید گفت که اظهارات لوتنیک "دقیق نیست."

جیسوال افزود که هند همچنان "به توافق تجارتی سودمند برای دو جانب" علاقمند است و خاطرنشان کرد که مودی و ترمپ، در سال ۲۰۲۵، هشت بار تماس تلیفونی داشتند.

مذاکرات تجارتی بین هند و ایالات متحده سال گذشته با شکست مواجه شد و سپس رییس جمهور ترمپ تعرفه کالاهای هندی را در ماه اگست به ۵۰ درصد افزایش داد.

این بالاترین نرخ در جهان است و شامل مالیات ۲۵ درصدی به دلیل خرید نفت روسیه توسط هند نیز می‌شود.

لوتنیک همچنین گفت که ایالات متحده "تعداد زیادی" قرارداد تجارتی با کشورهای دیگر منعقد کرد و دهلی جدید متعاقباً در تماسی با واشنگتن، "آمادگی" خود را ابراز داشت.

وزیر تجارت ایالات متحده در پاسخ گفته است که "شما برای قطاری که سه هفته پیش ایستگاه را ترک کرد، آماده‌اید؟"