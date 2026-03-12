ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد شیوه‌های تجارتی ناعادلانه احتمالی ۱۶ شریک بین‌المللی، از جمله چین، اتحادیه اروپا و کوریای جنوبی، آغاز کرده است.

دفتر نماینده تجارتی ایالات متحده اعلام کرد که این تحقیقات در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکای تجاری ایالات متحده نسبت به تقاضای مصرف ‌کننده گان در داخل مرزهای خود، بیش از حد امتعه تولید می‌ کنند یا خیر.

اداره رییس جمهور ترمپ استدلال می‌ کند که چنین تولید بیش از حد به شرکت های تولیدی امریکایی آسیب می‌ رساند و مانع ای سرمایه‌ گذاری در تولیدات جدید شرکت های مستقر در ایالات متحده می ‌شود.

جیمسن گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در بیانیه ‌ای گفت که این تحقیقات نشان دهنده تعهد به "بازگرداندن زنجیره‌های تأمین حیاتی و ایجاد مشاغل پردرآمد برای کارگران امریکایی در سراسر بخش‌های تولیدی ما" است.

بخش‌هایی که برای تحقیقات ذکر شده‌ است شامل موتر، بتری، چپهای های نیمه هادی و فولاد است.

گویو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: "جنگ‌های تعرفه ‌ای و تجاری به نفع هیچ‌ کس نیست. هر دو طرف باید مسائل مربوطه را از طریق مشورت بر اساس برابری، احترام و منافع متقابل حل کنند."

آقای گریر، گفت که حکومت قصد دارد تحقیقات تجاری دیگری را آغاز کند، از جمله اقدامات احتمالی مربوط به محصولات ساخته شده با کار اجباری.

این اقدامات پس از حکم ماه گذشته محکمه عالی ایالات متحده مبنی بر لغو استفاده اداره رییس جمهور ترمپ از تعرفه‌های اعمال شده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی انجام می‌ شود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور، متعهد شده است که بدیل ‌هایی برای این تعرفه‌ها پیدا کند.