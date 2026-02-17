اردوی ایالات متحده می گوید که چند هفته پس از دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، برای حملات هوایی بر مواضع گروه داعش در نایجریا ، که منجر به کشته شدن چندین عضو آن گروه شد، نیروهای امریکایی در حال ورود به آن کشور اند.

ایالات متحده در پاسخ به حملات گروه داعش بر مسیحیان نایجریایی، حملاتی را بر مواضع این گروه انجام داد.

فرماندهی نیروهای امریکایی در افریقا یا -افریکام - در ایمیلی به صدای امریکا تایید کرد که نیروهای امریکایی "به درخواست نایجریا و به عنوان بخشی از روابط و مشارکت دفاعی دیرینه" میان دو کشور مستقر شده اند.

سخنگوی افریکام گفت که نقش نیروهای امریکایی، آموزش‌دهی و همچنین مشوره‌دهی و ارایه قابلیت‌های تخنیکی در حمایت از عملیات ضد دهشت افگنی به رهبری نایجریا خواهد بود. افریکام تعداد نیرو های امریکایی را که وارد نایجریا شده اند مشخص نکرد.

اما جنرال سامایلا اوبا، سخنگوی اردوی نایجریا، روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد حدود ۱۰۰ منسوب نظامی امریکا و تجهیزات مرتبط به پایگاه هوایی – باوچی - در شمال شرق این کشور رسیده اند.

در این بیانیه آمده است که: " ورود نیرو ها پس از درخواست رسمی حکومت فدرال نایجریا از حکومت ایالات متحده برای حمایت از الزامات آموزش نظامی، کمک‌های تخنیکی و تبادل اطلاعات با اعضای نیروهای مسلح نایجریا، برنامه ریزی شده بوده است."

اوبا گفت همکاری بین ایالات متحده و نایجریا دسترسی به قابلیت‌های تخنیکی تخصصی را با هدف تقویت توانایی نایجریا در جلوگیری از تهدیدات دهشت افگنی و افزایش حفاظت از جوامع آسیب پذیر در سراسر کشور فراهم می کند.

او گفت اردوی این کشور "کاملاً متعهد" به تضعیف و شکست گروه‌های تروریستی است که حاکمیت، امنیت ملی و مصوونیت شهروندان این کشور را تهدید می کنند.

نایجریا در منطقه‌ای قرار دارد که خشونت‌های داعش و القاعده آن را ویران کرده است. گروه‌های تروریستی فعال در این منطقه شامل بوکوحرام و داعش در غرب افریقا است.

اردوی ایالات متحده ماه گذشته تجهیزات نظامی ضروری را به نیروهای نایجریا در حالی تحویل داد که دو طرف یک گروه کاری ایالات متحده-نایجریا را راه اندازی کردند.

این گروه کاری چارچوب جدیدی را برای هماهنگی، پاسخگویی و تلاشهای مشترک برای مقابله با تروریزم و حمایت از افراد آسیب پذیر ایجاد کرد.

اردوی ایالات متحده در ۲۵ دسمبر حملات هوایی را علیه مواضع داعش در شمال غرب نایجریا انجام داد، زیرا به گفته رییس جمهور ترمپ، این گروه تروریستی، عمدتاً مسیحیان بی گناه را هدف قرار داده و به طرز وحشیانه ای آنها را در سطحی به قتل رسانده است که سالها دیده نشده بود.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشته بود: "من قبلاً به این دهشت افگنان هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، باید بهای سنگینی بپردازند و امشب، چنین شد. وزارت جنگ حملات عالی متعددی را انجام داد، کاری که فقط ایالات متحده قادر به انجام آن است".

فرماندهی نیرو های امریکایی در افریقا در آن زمان بیانیه ای صادر کرد و گفت که این حملات را "با هماهنگی" مقام های نایجریا انجام داده و ارزیابی کرده است که چندین تروریست داعش کشته شده اند.

جمعیت نایجریا، که بزرگترین کشور افریقا است، به طور مساوی بین مسیحیانی که عمدتاً در جنوب زندگی می کنند و مسلمانانی که در شمال اکثریت دارند، تقسیم شده است.

وزارت امور خارجه نایجریا، در روز عملیات ایالات متحده، طی بیانیه ای اعلام کرد که خشونت تروریستی، چه علیه مسیحیان، مسلمانان یا سایر جوامع باشد، "توهین" به ارزشهای نایجریا و صلح و امنیت بین المللی است.