نظامیان ایرانی کشتی تجارتی با پرچم ایران را تصرف کردند

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) ویدیویی از جریان عملیات قوای بحری امریکا برای توقیف یک کشتی تجارتی با پرچم ایران را در بحیرۀ عرب نشر کرد.

در این ویدیو، نظامیان امریکایی دیده می‌شود که به گفتۀ سنتکام، هلیکوپتر حامل آنان از عرشۀ کشتی طیاره بردار یو‌اس‌اس تریپولی به پرواز درآمده و پس از رسیدن به موقعیت هدف، با ریسمان بر فراز کشتی "ام/وی توسکا" فرود آمده و کنترول این کشتی را در دست می‌گیرند.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی گفته است که این عملیات در تاریخ ۲۰ اپریل انجام شده است. سنتکام گفته است که پیش از این عملیات، کشتی جنگی "یو‌اس‌اس اسپروآنس" امریکایی که مجهز با راکت‌های رهبری شده است، بخشی از سیستم حرکی کشتی توسکا را از کار انداخته بود، زیرا این کشتی برای شش ساعت به هشدارهای مکرر نیروهای امریکایی پاسخ نداده بود.

تا هنوز جزییات بیشتری درباره محموله، مقصد یا وضعیت خدمه این کشتی منتشر نشده است.

خبرگزاری دولتی ایران از قول قوای نظامی آن کشور گزارش داده است که کشتی توسکا از چین به جانب ایران در حرکت بود. نظامیان ایرانی ادعا کرده اند که آمادۀ مقابله با این اقدام نظامیان امریکایی اند، اما به ادعای آنان، حضور خانواده‌های عمله در کشتی، سربازان ایرانی را در تنگنا قرار داده است.

پیش از این دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از گلوله‌باری نیروهای امریکایی بر یک کشتی با پرچم ایران که به هشدارهای نظامیان امریکایی بی‌توجهی کرده بود، خبر داده بود.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که توسکا به دلیل "پیشینۀ فعالیت‌های غیرقانونی" زیر تحریم وزارت مالیۀ ایالات متحده قرار دارد.