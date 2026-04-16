آخرین پایگاه نظامی ایالات متحده در سوریه تخلیه شد

صبح امروز پنجشنبه نیروهای ایالات متحده روند خروج شانرا از پایگاه قصرک در شمالغرب ولایت ال حسکه سوریه تکمیل کردند و این تاسیسات را به فرقه ۶۰ اردوی سوریه واگذار کردند.
این پایگاه آخرین محل حضور نظامی ایالات متحده در سوریه بهشمار میرفت.
نیروها و تجهیزات امریکایی از این پایگاه به اقلیم کردستان عراق رهسپار شدند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده تا کنون به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخ نداده و همچنان نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، که کنترول ساحه اطراف پایگاه قصرک را در دست دارند، نیز در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
یک مقام ارشد امنیتی عراق گفته است که روند تخلیه این پایگاه از روز یکشنبه آغاز شده و روز دوشنبه نیروها و تجهیزات نظامی امریکا که از این پایگاه خارج شدهاند، وارد منطقه نیمهخودمختار کردستان در شمال عراق شدهاست.
