دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه در وست پام بیچ ایالت فلوریدا باردیگر بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. رییس جمهور ترمپ گفت که اگر ایران سلاح هسته‌ای می‌داشت از آن "بسیار سریع" استفاده می‌کرد.

رییس جمهور گفت: "شما نمی‌توانید به ایران سلاح هسته‌ای بدهید - زیرا آنان بسیار سریع از آن در جایی به نام اسراییل استفاده می‌کردند، و آنان از آن در شرق‌میانه استفاده می‌کردند، و آنان از آن در اروپا استفاده می‌کردند، و بعد از آن ما می‌بودیم. و این اتفاق نخواهد افتاد. نگران آن نباشید."

رییس جمهور ترمپ افزود که در ایران به گفتۀ وی "زیبا، با شماری از انسان‌های وحشی" مواجه است که "بسیار بی‌رحم" اند و اما اضافه کرد که ایالات متحده "خوب پیش می‌رود."

دونالد ترمپ، بار دیگر در این سخنرانی خود از فروپاشی نیروهای نظامی ایران یاد کرده گفت که نیروی هوایی ایران را به صفر تقرب داده و دیگر آن نیروها وجود ندارد. رییس جمهور ترمپ گفت که نیروی بحری ایران در شرق‌میانه بسیار نیروی قدرتمند به شمار می‌رفت که اکنون از بین رفته است.

دونالد ترمپ افزود که رژیم ایران "دارای ۱۵۹ کشتی بود که به گفتۀ رییس جمهور اکنون تمام آنان در بستر بحر آرمیده اند."

رییس جمهور ترمپ از پیشنهاد ایرانی ها برای مذاکرات ابراز نارضایتی کرده گفت: " ایران با آن نوع توافقی که ما می‌خواهیم پیش نمی‌آید. ما این کار را به درستی انجام خواهیم داد. قرار نیست زودتر از موعد از آنجا خارج شویم و پس از آن سه سال بعد با مشکل مواجه شویم."

رییس جمهور امریکا در این سخنرانی این را هم گفت که ایران از سال‌ها به اینسو "از تنگۀ هرمز به عنوان ابزار استفاده می‌کرد و تهدید به بستن آن می‌کرد اما اکنون "شرایطی شده که خودشان هم از آن بی‌بهره شده‌اند—آنان کمی تجارت می‌خواهند، اما هیچ تجارتی نصیب آنان نمی‌شود."

دونالد ترمپ همواره عدم اقدام سایر روسای جمهور امریکا را علیه رژیم ایران به باد انتقاد گرفته است و این‌بار نیز گفت که باید قبل از به قدرت رسیدن وی، علیه ایران اقدام می‌شد.

رییس جمهور امریکا راهکار ۴۷ سالۀ ایران را در منطقه به باد انتقاد گرفته گفت که ایران کشورهای "اسراییل، عربستان، بحرین، قطر، امارات، کویت – همه را می‌ترساند." او گفت که ایران "قلدر شرق‌میانه" بود.

دونالد ترمپ در این سخنرانی، از عملکرد موفق نیروی بحری خود در محاصره آبی ایران توسط امریکا تمجید کرد.