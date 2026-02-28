دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در یک پیام ویدیویی، با اعلام آغاز اقدام نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران، به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه نیروهای پولیس ایران گفت:"امشب باید سلاحهای خود را به زمین بگذارید؛ در این صورت از مصوونیت کامل برخوردار خواهید شد."
رییس جمهور ترمپ در ادامه گفت: "در غیر اینصورت، با مرگ قطعی روبهرو خواهید شد. بنابراین سلاحهای خود را بر زمین بگذارید؛ با شما منصفانه رفتار خواهد شد و از مصوونیت کامل بهرهمند میشوید، یا اینکه با مرگی حتمی مواجه خواهید شد."
دونالد ترمپ خطاب به مردم ایران گفت: "در پایان، به مردم بزرگ و سرافراز ایران میگویم: امشب، ساعت آزادی شما فرا رسیده است. در پناهگاه بمانید. از خانههای خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بمبها همهجا فرود خواهند آمد."
او گفت: "وقتی کار ما تمام شود، دولتتان را در دست بگیرید؛ این حکومت متعلق به شما خواهد بود. این احتمالاً تنها فرصت شما در طول نسلهاست. سالها از امریکا کمک خواستید، اما هرگز آن را دریافت نکردید."
رییس جمهور امریکا گفت: "هیچ رییسجمهوری حاضر نبود کاری را انجام دهد که من امشب مایلم انجام دهم. اکنون رییسجمهوری دارید که آنچه میخواستید به شما میدهد؛ حال ببینیم چگونه پاسخ میدهید."
او خاطرنشان کرد: "امریکا با قدرتی قاطع و نیرویی ویرانگر از شما پشتیبانی میکند. اکنون زمان آن است که سرنوشت خود را به دست بگیرید و آیندهای شکوفا و پرافتخار را که در دسترس شماست، آزاد کنید."
رییس جمهور ترمپ در پایان تاکید کرد: "این لحظه اقدام است؛ اجازه ندهید از دست برود. خداوند مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح امریکا را حفظ کند. خداوند ایالات متحده امریکا را حفظ کند."
گروه