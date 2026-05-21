وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا اتهامی را علیه راول کاسترو، دیکتاتور پیشین کیوبا، و چند نفر از دستیارانش به‌دلیل نقش ادعاشدۀ آنان در کشتار سه شهروند و یک باشنده دایمی امریکا در سال ۱۹۹۶ علنی کرد. تاد بلنچ، سرپرست وزارت عدلیه امریکا، روز چهارشنبه این خبر را در مراسمی در میامی که برای گرامی‌داشت یاد آنان برگزار شده بود، اعلام کرد.

تاد بلنچ، سرپرست وزارت عدلیۀ ایالات متحده ودیگر مقام‌های امریکایی روز چهارشنبه در میامی گرد هم آمدند تا یک اقدام حقوقی بی‌سابقه را علیه حکومت کمونیستی و اقتدارگرای کیوبا اعلام کنند.

بلنچ گفت که با علنی کردن اتهام علیه راول کاسترو، دیکتاتور پیشین کیوبا، و پنج نفر از دستیارانش این نخستین باری است که امریکا رهبران ارشد حکومت کیوبا را از زمان به قدرت رسیدن آن در سال ۱۹۵۹ ، به اعمال خشونت‌آمیزی که به مرگ امریکایی‌ها منجر شده، متهم می‌کند.

تاد بلنچ سرپرست وزارت عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت: "کشورها و رهبران شان نباید اجازه داشته باشند که امریکایی‌ها را هدف قرار دهند، آنان را بکشند و بعد پاسخگو نباشند. رییس‌جمهور دونالد ترمپ متعهد است که یک اصل ساده اما مهم را احیا کند: اگر امریکایی‌ها را بکشید، مطمین باشید که ما شما را تعقیب خواهیم کرد؛ فرقی نمی‌کند چه کسی باشید، چه مقامی داشته باشید، و در این مورد، چقدر زمان گذشته باشد".

اسناد محکمه نشان می‌دهد که اتهامی که ماه گذشته توسط هیات منصفه در میامی تأیید شد، راول کاسترو را به توطیه برای قتل شهروندان امریکا، قتل و انهدام طیاره متهم می‌کند. پنج مقام دیگر کیوبایی نیز به‌عنوان متهمان همدست معرفی شده‌اند.

به تاریخ ۲۴ فبروری ۱۹۹۶، یک جنگنده کیوبایی دو طیارۀ ملکی نوع سسنا را که سه امریکایی و یک دارنده کارت اقامت دایمی امریکا در آن‌ها حضور داشتند، در حریم هوایی بین‌المللی سرنگون کرد. این افراد سرگرم یک مأموریت بشردوستانه برای کمک به کیوبایی‌هایی بودند که با قایق‌های دست‌ ساز از چنگ حکومت کیوبا فرار می‌کردند.

راول کاسترو در زمان این حادثه وزیر دفاع کیوبا بود و بعدتر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رهبر ارشد این کشور شد.

میگل دیاز کانل، رییس‌جمهور کیوبا که در سال ۲۰۲۱ جانشین کاسترو شد، در شبکۀ اجتماعی ایکس به این اتهام واکنش نشان داد و آن را اقدام سیاسی از سوی امریکا برای توجیه حمله احتمالی نظامی به این جزیره خواند.



اوایل روز چهارشنبه، کارلوس هیمنز، نماینده جمهوری ‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، در پایان یک کنفرانس خبری در کانگرس، درباره علنی کردن این اتهام به صدای امریکا گفت: "فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که رییس‌جمهور ترمپ درباره کشورهایی که تهدیدی برای امنیت ملی امریکا و جهان اند، بسیار جدی است. اکنون ما بر نیم‌کره خودمان متمرکز شده‌ایم و بر تهدیدی که شما، کیوبا، برای ایالات متحده ایجاد کرده‌اید تمرکز داریم. این پیام بسیار روشنی است".



نیکول مالیوتاکیس، نماینده جمهوری‌خواه ایالات نیویارک در مجلس نمایندگان کانگرس ایالت متحده، گفت که رژیم کیوبا از زمان کشتار سال ۱۹۹۶ تاکنون تهدید مداوم برای امریکا بوده است.



وی گفت: "آن‌ها با ایران، چین کمونیست، کوریای شمالی و روسیه همدست بوده‌اند و تنها ۹۰ مایل دورتر از سواحل ما به این افراد پایگاه می‌دهند. بنابراین موضوع فقط چیزی نیست که امروز درباره آن اینجا صحبت می‌کنیم. مسئله بسیار بزرگ‌ تر است. این موضوع به آیندۀ امنیت خود ما و کل نیم‌کره غربی مربوط می‌شود."



مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در پیام ویدیویی به زبان اسپانیایی به مناسبت روز استقلال کیوبا، بار دیگر به حمایت امریکا از مردم کیوبا تاکید کرد.

وی گفت: "در امریکا، ما آماده‌ایم فصل جدیدی را در روابط میان مردم و کشورهای‌مان آغاز کنیم. و در حال حاضر، تنها کسانی که مانع آیندۀ بهتر اند، افرادی‌اند که کشور شما را کنترول می‌کنند".



وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که امریکا ۱۰۰ میلیون دالر کمک غذایی و دوایی را به مردم کیوبا پیشنهاد کرده، به شرط آنکه این کمک‌ها توسط کلیسای کاتولیک یا دیگر نهادهای خیریۀ مورد اعتماد، توزیع شود و از سوی حکومت کیوبا مصادره نشود.







