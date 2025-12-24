مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، میگوید واشنگتن "تحریمها را تا حداکثر" برای محروم کردن نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا از منابع مالی لازم برای تأمین مالی گروههای تروریستی مواد مخدر اعمال و اجرا خواهد کرد.
والتز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ونزویلا گفت: "اجازه دهید با بیان و تکرار این نکته شروع کنم که ایالات متحده، نیکلاس مادورو و نزدیکانش را به عنوان حکومت مشروع ونزویلا به رسمیت نمی شناسد. نیکلاس مادورو یک فراری از عدالت امریکا و رهبر سازمان تروریستی خارجی کارتل دو لوس سولز است. در واقع، مادورو و رژیم او انتخابات را دزدیدند و جامعه بینالمللی از این موضوع مطلع است."
مایکل والتز گفت: "جدی ترین تهدید برای این نیم کره، در همسایگی خود ما و ایالات متحده، از سوی گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی است."
سامویل مونکادا، سفیر ونزویلا در سازمان ملل متحد، اظهارات والتز را رد کرد.
ایالات متحده حملات نظامی را در کارایب علیه کشتیهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده و کشتیهای جنگی را برای افزایش فشار بر مادورو به منطقه اعزام کرده است.
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، گفته است که "روزهای قدرت مادورو به شماره افتاده است" و او از ونزویلا خواسته است داراییهایی را که در سالهای گذشته از شرکتهای نفتی امریکایی گرفته است، بازگرداند. هفته گذشته ترمپ دستور "محاصره کامل" تمام تانکرهای نفتی تحت تحریم شده را صادر کرد که وارد ونزوِیلا می شود و یا هم از آنجا خارج می گردد.
نیروهای امریکایی این ماه دو تانکر نفتی تحریم شده را در سواحل ونزویلا در آبهای بینالمللی توقیف کردهاند و در تعقیب تانکر سوم استند.
والتز گفت: "واقعیت این وضعیت این است که تانکرهای نفتی تحریم شده به عنوان شریان اصلی اقتصادی مادورو و رژیم نامشروع او عمل می کنند. این تانکرهای تحریم شده همچنین گروه تروریستی- مواد مخدر کارتل دو لوس سولز را تأمین مالی می کنند."
او خاطرنشان کرد که "توانایی مادورو در فروش نفت ونزویلا، ادعای او برای قدرت و فعالیتهای تروریستی-مواد مخدرش را ممکن می سازد."
گروه