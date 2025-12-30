ترمپ: تاسیسات بارگیری مخدرات ونزویلا را هدف قرار دادیم

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای امریکایی بر یک مرکز بارگیری مخدرات ونزویلا حمله کرده ‌اند.

این در حالی است که حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، فشار بر رژیم کاراکاس را که می ‌گوید سرازیرشدن مواد مخدر مرگبار، از جمله فنتانیل را به ایالات متحده تسهیل می بخشد، افزایش داده است.

رییس جمهور ترمپ در اقامتگاهش در مارالاگو در فلوریدا، در کنار بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، که به آنجا سفر کرده بود، به خبرنگاران گفت: " یک انفجار بزرگ در ساحۀ بندر رخ داد، جایی که قایق‌ها را با مواد مخدر بارگیری می‌کردند. ما همه قایق‌ها را هدف قرار دادیم و اکنون به این منطقه حمله کرده ‌ایم. "

آقای ترمپ نخست در بارۀ این عملیات، روز جمعه در مصاحبه‌ ای با جان کاتسی ماتیدیس از رادیو WABC مستقر در نیویارک صحبت کرد. رییس جمهور ترمپ گفت که این عملیات دو شب قبل انجام شده است.

دونالد ترمپ در طول مصاحبه بدون ارائه جزییات در مورد محل تأسیسات و منابع که در این عملیات استفاده شده گفت: "ما همین حالا آنها را از بین بردیم - نمی‌ دانم خوانده ‌اید یا دیده‌اید. آنها یک کارخانه بزرگ یا یک تأسیسات بزرگ دارند که کشتی‌ها از آنجا می‌آیند." رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که در این عملیات "ضربۀ بسیار محکم" وارد شده است.

ترمپ افزود که میزان مواد مخدری که وارد ایالات متحده می ‌شود بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است.

رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا، اعضای باند را به ایالات متحده می ‌فرستد و این کشور را با مواد مخدر مرگبار مملو می ‌کند.

آقای ترمپ افزود: "هر بار که یک کشتی را از بین می ‌بریم، جان بیست و پنج هزار امریکایی را نجات می‌ دهیم."

ایالات متحده حملات نظامی در کارایب علیه کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده و کشتی‌ های جنگی را برای افزایش فشار بر مادورو به منطقه فرستاده است.

این اولین باری است که ایالات متحده گزارش می‌ دهد که به تاسیساتی در خاک ونزویلا حمله کرده است.

رییس جمهور ترمپ گفته است که "روزهای قدرت مادورو به شماره افتاده است" و از ونزویلا خواسته است دارایی‌ هایی را که در سال‌های گذشته از نفت ایالات متحده به غنیمت گرفته است، بازگرداند.