کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که به عنوان راهی برای حمایت از اصلاحات در ونزویلا و سود رساندن به مردم آن کشور، به صنعت نفت ونزویلا تمرکز می‌کند.

رایت روز پنجشنبه در جریان سفر به ونزویلا به این موضوع اشاره کرد. او در جریان این سفر یکجا با دیلسی رودریگز، رهبر موقت ونزویلا، از پالایشگاه‌های نفت آن کشور دیدار کرد.

او در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش تولید نفت ونزویلا، تجدید زیرساخت‌های آن و آزادسازی آنچه است که او "ظرفیت بزرگ اقتصادی" این کشور نامید. ونزویلا بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد.

رایت به چندین رسانۀ غربی گفت که شرکت بزرگ نفتی شفران، از همین اکنون در حال گسترش فعالیت خود در ونزویلا است.

او گفت که ایالات متحده درآمد حاصل از فروش نفت ونزویلا را کنترول می‌کند تا اطمینان حاصل شود که از آن به سود مردم ونزویلا استفاده شود.

رودریگز گفت که راه پیش رو شامل بهبود تولید، تاسیسات، زیرساخت‌ها و حفظ و مراقبت است و به گفتۀ وی هیچ چیز نباید مانع "این مسیر پربار" شود. او گفت آنچه برای ونزویلا و ایالات متحده مهم است این است که این کشورها و مردمشان سود ببرند.

دیدار کریس رایت از ونزویلا به تعقیب حملۀ ماه جنوری نیروهای امریکایی در آن کشور صورت می‌گیرد که در آن نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا و همسرش دستگیر شده و در محکمۀ نیویارک با اتهامات تروریزم مواد مخدر و سایر اتهامات مواجه است. مادورو این اتهامات را رد و اظهار بی‌گناهی کرده است.