امریکا نخستین فروش تیل ونزویلا را تکمیل کرد

ایالات متحدهٔ امریکا از نخستین فروش نفت ونزویلا خبر داده است. این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن تحریم‌های "انتخابی" علیه ونزویلا را برای امکان پذیر ساختن حمل و فروش نفت خام آن کشور به بازارهای جهانی، لغو کرد.

یک مقام حکومت ایالات متحده طی یک ایمیل به صدای امریکا گفت: "نخستین فروش، به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر، تکمیل شده است. انتظار میرود که فروشات بیشتر در روزها و هفته‌های آینده، صورت گیرد."

رییس ‌جمهور دونالد ترمپ به تاریخ هفتم جنوری اعلام کرد که ونزویلا قرار است بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بیرل نفت را برای فروش به قیمت بازار و به نفع مردم ونزویلا و ایالات متحده تحویل دهد.

قصرسفید سپس اعلام کرد که فراهم کردن نفت ونزویلا به ایالات متحده، بر اساس تفاهم میان مقام‌های موقت ونزویلایی و مقام‌های امریکایی است.

تیلور راجرز، یکتن از سخنگویان قصرسفید، در ایمیلی به صدای امریکا گفت: "رییس جمهور ترمپ بلافاصله پس از دستگیری نیکلاس مادورو، تروریست مواد مخدر، یک توافق تاریخی انرژی را با ونزویلا میانجیگری کرد که به نفع مردم ایالات متحده و ونزویلا خواهد بود."

این سخنگوی قصرسفید افزوده است که "تیم رییس ‌جمهور ترمپ در حال تسهیل مذاکرات مثبت و مستمر با آن شرکت‌های نفتی است که آمادگی و تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری بی‌سابقه جهت بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزویلا اعلام کرده ‌اند. رییس ‌جمهور ترمپ در حال حفاظت از نیمکره غربی ما در برابر سؤ استفاده تروریست‌های مواد مخدر، قاچاقبران مواد مخدر و دشمنان خارجی" است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، هفته گذشته گفت که ایالات متحده از قبل بازاریابی نفت خام ونزویلا را در بازار جهانی آغاز کرده است و با "کاروباریان پیشتاز کالا در جهان و بانک‌های کلیدی برای اجرای این فروش‌ها و ارایه حمایت مالی برای فروش نفت خام و محصولات خام" تعامل داشته است.

لیویت در یک نشست خبری در قصرسفید گفت: "تمام عواید بدست آمده از فروش نفت خام و محصولات ونزویلا ابتدا به حساب‌های تحت کنترل ایالات متحده در بانک‌های شناخته ‌شده جهانی واریز خواهد شد تا مشروعیت و یکپارچگی توزیع نهایی عواید تضمین شود و این وجوه با صلاحدید حکومت ایالات متحده، به نفع مردم ایالات متحده و مردم ونزویلا پرداخت خواهد شد."

سخنگوی قصرسفید افزود: "این همان نفت تحریم‌شده‌ای بود که اساساً به دلیل قرنطینه مؤثر، فقط در بیرل‌ها و در کشتی‌ها باقی مانده بود... و مقامات موقت موافقت کرده‌اند که آن نفت را به ایالات متحده تحویل دهند، بنابراین به زودی به اینجا (ایالات متحده) خواهد رسید."

ترمپ روز جمعه در قصرسفید با مدیران ارشد شرکت‌های نفتی امریکا دیدار کرد و آنها را تشویق کرد تا به ونزویلا در افزایش تولید ذخایر نفتی‌اش که از بزرگترین ذخایر جهان است، کمک کنند.