وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه (۱۴جنوری) تایید کرد که صدور ویزهٔ‌ مهاجرت را برای شهروندان ۷۵ کشور متوقف خواهد کرد.

این اقدام کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که شهروندان شان ممکن هنگام اقامت در ایالات متحده به کمک‌های عمومی (حکومتی) نیاز پیدا کنند.

این رهنمود که برای اولین بار توسط فاکس نیوز گزارش شد، به ماموران قنسولی دستور می‌دهد تا درخواست‌ ویزه‌های مهاجرتی را در مطابقت با فرمان اجرایی ماه نومبر متوقف کنند. آن فرمان مقررات مربوط به مهاجران احتمالی را که ممکن است به "بار دوش عمومی" تبدیل شوند، سخت‌گیرانه‌تر کرده است.

قرار است این تعلیق از ۲۱ ماه جنوری آغاز شود. در اعلامیۀ رسمی وزارت خارجۀ ایالات متحده، نام کدام کشور مشخص گرفته نشده است.

در این اعلامیه آمده است که این توقف برای بازنگری در طرزالعمل‌ها و جلوگیری از ورود آن شهروندان خارجی ضروری است که "به میزان غیرقابل قبول از مردم امریکا کمک‌های رفاهی دریافت خواهند کرد".

بر اساس گزارش‌های خبری، شهروندان روسیه، ایران، سومالیا، افغانستان، برازیل و مصر در میان کشورهایی قرار دارند که صدور ویزه مهاجرتی برای اتباع شان متوقف خواهد شد.

این تعلیق شامل ویزه‌های غیرمهاجرتی، مانند ویزه‌های موقت سیاحتی (B1/B2) یا مسافران تجارتی نمی‌شود.

این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرد که حکومت امریکا بیش از ۱۰۰هزار ویزه را لغو کرده است.

این وزارت روز سه ‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ۸۰۰۰ ویزه تحصیلی و ۲۵۰۰ ویزه کاری تخصصی را لغو کرده است.

بر اساس اعلامیه، این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایالات متحده بتواند این اطمینان را حاصل کند که مهاجران جدید بار مالی بر دوش مردم این کشور نخواهند بود.