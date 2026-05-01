ترمپ به صدر اعظم آلمان: در موضوع امریکا و ایران دخالت نکنید

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه به فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، گفت که از "دخالت" در تلاشهای ایالات متحده در مورد ایران دست بردارد.
رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل نوشت که مرتس باید " زمان بیشتری را صرف پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین" و "ترمیم کشور آسیبدیدهاش، به خصوص مهاجرت و انرژی" کند.
دونالد ترمپ ناوقت پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران از همکاری نکردن اروپا، به ویژه آلمان و اسپانیا در جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران انتقاد کرد.
او گفت : "زمانی به آنان نیازداشتیم، آنجا نبودند. باید این را به خاطر داشته باشیم. گرچه به کمک شان نیاز نداشتیم اما گفتم، بله، دوست داریم از شما کمک بگیریم، چون میخواستم ببینم آیا آنان این کار را میکنند یا نه. و آنان، در همه موارد، گفتند، ما نمیخواهیم دخیل باشیم. و میدانید، نکتۀ شگفتانگیز این است که آنان از تنگۀ هرمز استفاده میکنند. ما از آن استفاده نمیکنیم."
رییس جمهور ترمپ، صدر اعظم آلمان را در جنگ روسیه و اوکراین "کاملاً غیر موثر" خواند و گفت که تلاشهای خودش "جهان، از جمله آلمان، را به مکانی امنتر تبدیل میکند."
پست رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل چند روز پس از اختلاف علنی بین رییس جمهور ترمپ و مرتس، بر سر جنگ ایران منتشر شده است.
آقای ترمپ، روز چهارشنبه، اعلام کرد که ایالات متحده در حال بررسی کاهش احتمالی نیروهای امریکایی مستقر در آلمان است و نوشت که "در آیندۀ نزدیک تصمیمی در این مورد اتخاذ خواهد شد".
اوایل این هفته، صدر اعظم المان به دانشجویان دانشگاه گفت که ایالات متحده توسط مذاکرهکنندگان ایرانی "تحقیر" میشود و گفت که واشنگتن "به وضوح هیچ استراتژی" در مورد این جنگ ندارد.
او همچنان گفت که به نظر می رسد رهبران ایران در مذاکرات متوقف شده، طفره می روند و ابراز امیدواری کرد که جنگ "هرچه زودتر" پایان یابد.
رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه در رسانههای اجتماعی پاسخ داد و مرتس را متهم کرد که معتقد است "داشتن سلاح هستهای برای ایران اشکالی ندارد" و گفت که صدراعظم "نمیداند در مورد چه چیزی صحبت میکند".
مرتس روز چهارشنبه گفت که علیرغم این تبادل نظر علنی، رابطه شخصیاش با ترمپ مثل همیشه به خوبی باقی مانده است، هرچند افزود که "از همان ابتدا در مورد آنچه با جنگ در ایران آغاز شد، تردید داشته است."
با این حال این نخستین باری نیست که رییس جمهور ترمپ احتمال خروج نیروهای امریکایی از آلمان مطرح می کند. در سال ۲۰۲۰، در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، او اعلام کرد که قصد دارد تقریباً ۱۱۹۰۰ نظامی امریکایی را از آلمان خارج کند - اقدامی که بعداً توسط رییس جمهور جو بایدن لغو شد.
قانونی که در سال ۲۰۲۳ توسط کانگرس ایالات متحده تصویب شد، رییس جمهور را از خروج ایالات متحده از ناتو بدون تایید کانگرس منع میکند.
