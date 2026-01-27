ایالات متحده از 'آزادی سریع' زندانیان سیاسی ونزویلا استقبال می ‌کند

دونالد ترمپ، ربیس جمهور ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه از آنچه "آزادی سریع" زندانیان سیاسی ونزویلا نامید، استقبال کرد.

دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل خود از رهبران موقت ونزویلا سپاسگزاری کرد و این اقدام را "حرکت بشری قوی" خواند.

رهایی زندانیان سیاسی هفته‌ ها پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزویلا، توسط نیروهای امریکایی در حمله‌ ای در کاراکاس انجام شده است.

فورو پنال، گروه پیشگام حقوق بشری ونزویلایی، روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت موقت که پس از دستگیری مادورو قدرت را به دست گرفت، از ۸ جنوری تا حال ۲۶۶ زندانی سیاسی را آزاد کرده است.

این گروه حقوق بشری خواستار آزادی‌های بیشتر و به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی از اعضای خانواده کسانی است که هنوز در زندان استند.

دلسی رودریگز، معاون رییس جمهور ونزویلا، که پس از دستگیری مادورو رهبری این کشور را بر عهده دارد، روز جمعه گفت که حکومت ۶۲۶ زندانی را آزاد کرده است.

او همچنین گفت که قصد دارد با ولکر ترک، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد، صحبت کند و از اداره سازمان ملل متحد خواست تا فهرست افراد آزاد شده را تأیید کند.

یک هیات از کارشناسان سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۵ جنوری طی بیانیه ای اعلام کرد که ونزویلا باید تمام کسانی را که به طور خودسرانه در این کشور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

ایالات متحده، مادورو را برای محاکمه مبنی بر اتهامات مربوط به تروریزم مواد مخدر و سایر اتهامات به نیویارک آورد.

مادورو اوایل این ماه در محکمه اظهار بی‌ گناهی کرد.