مدال‌های شجاعت اعطا شده به منسوبان قوای ویژۀ بحری ایالات متحده که در ۲۶ اگست ۲۰۲۱ و در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، از دروازۀ میدان هوایی بین‌المللی کابل محافظت می‌کردند، ارتقا داده شد.

شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ ایالات متحده، با نشر بیانیه‌ای گفته است که این اقدام به خاطری صورت گرفت که این منسوبان نظامی "آگاهانه خطر را پذیرفته‌اند و جان‌هایی را که زیر آتش مستقیم دشمن" قرار داشت، نجات داده اند.

در حملۀ انتحاری مهاجم داعش در نزدیکی میدان هوایی کابل و در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان ۱۳ نظامی امریکایی و بیش از ۱۷۰ غیر نظامی افغان کشته شدند.

پارنل گفته است که این تصمیم به دستور پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده و به سفارش، هیات ویژۀ بررسی خروج امریکا از افغانستان اتخاذ شده است و آنچه در ابتدا به این نظامیان اعطا شده بود، بازتابدهندۀ میزان خطر و کارکرد قهرمانانۀ این سربازان نبوده است.

در بیانیۀ مشخص نشده است که چه تعداد منسوب نظامی مستحق این مدال شناخته شده و مدال‌های آنان به کدام سطح ارتقا داده شده است.

پارنل که ریاست هیات ویژۀ بررسی خروج امریکا از افغانستان را به عهده دارد، گفته است که این هیات به کار گسترده‌تر ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که با درنظرداشت درس‌های آموخته شده از سال ۲۰۲۱ در افغانستان، نظامیان امریکایی هرگز در موقعیتی قرار نگیرند که شجاعت آنان به گونۀ کامل مورد احترام قرار نگیرد.

هگسیت سال گذشته دستور داد تا چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان در اگست ۲۰۲۱ بررسی شود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در اواخر اگست سال گذشته به یادبود از نظامیان امریکایی که در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، در حملۀ انتحاری در نزدیکی دروازۀ "ابی‌گیت" میدان هوایی بین‌المللی کابل کشته شدند، اعلامیه‌ای را صادر کرد.

ترمپ و معاونش، جی دی ونس، همواره بار ملامت این رویداد را به دوش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، افگنده اند.

در سال ۲۰۲۱، حکومت جو بایدن بر اساس توافقنامۀ دوحه که در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترمپ، میان ایالات متحده و طالبان امضا شده بود، دستور خروج کامل نظامیان امریکایی را از افغانستان داد.

بایدن که به خاطر خروج "پرهرج و مرج" نظامیان امریکایی از افغانستان به شدت زیر انتقاد قرار گرفته است، از کارکرد حکومت خود در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان همواره دفاع کرده است.