ونس و روبیو از دستگیری رهبر متهم ونزویلا استقبال کردند

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ این کشور، از دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزویلا استقبال کرده و تاکید کرده اند که او در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

ونس روز شنبه سوم جنوری، در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "رییس جمهور [ترمپ] چندین پیشنهاد برای کاهش [فعالیت‌ها] ارایه داد، اما در طول این روند بسیار واضح بود: قاچاق مواد مخدر باید متوقف شود و نفت دزدیده شده باید به ایالات متحده بازگردانده شود. مادورو جدیدترین فردی است که متوجه شده رییس جمهور ترمپ به آنچه می‌گوید، پایبند است."

معاون رییس جمهور ترمپ در این پست از "شجاعت" نیروهای امریکایی ستایش کرده و به آنان به خاطر انجام "عملیات واقعاً چشم‌گیر آفرین" گفته است.

جی دی ونس به منتقدان خاطرنشان کرده است که نیکولاس مادورو در ایالات متحده چندین اعلام جرم به دلیل تروریزم مواد مخدر دارد.

ونس در پیام ایکس اضافه کرده است: "شما نمی‌توانید به خاطر اینکه در قصردر کاراکاس زندگی می‌کنید، از عدالت به دلیل قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده دوری کنید."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده نیز اوایل صبح شنبه، در یک پست شبکۀ اجتماعی ایکس در واکنش به دستگیری مادورو نوشت: " مادورو رییس جمهور ونزویلا نیست و رژیم وی حکومت مشروع [ونزویلا] نمی‌باشد.

در این پیام ایکس روبیو آمده است: "مادورو رهبری کارتل دی لوس سولیس را به عهده داشت. و او به خاطر قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار دارد."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده صبح شنبه سوم جنوری اعلام کرد که مادورو و همسرش، پس از یک حملۀ گستردۀ ایالات متحده علیه ونزویلا و رهبر آن کشور، بازداشت و از ونزویلا خارج شدند.

پام باندی، وزیر عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرد که نیکولاس مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، در ناحیه جنوبی نیویارک به اتهام تروریزم مواد مخدر و توطیه برای واردات کوکایین، در کنار سایر اتهامات، متهم شده‌اند.

باندی افزود که مادورو و همسرش "به زودی در خاک امریکا و در محکمه‌های ایالات متحده با خشم کامل عدالت امریکایی روبرو خواهند شد."

مادورو از سال ۲۰۱۳ به این طرف پس از مرگ هوگو چاویز، رییس جمهور پیشین ونزویلا قدرت را در دست دارد.