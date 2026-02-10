جی دی ونس پس از مذاکرات در ارمنستان، وارد آذربایجان شد

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از سفر به ارمنستان، روز سه‌شنبه وارد آذربایجان شد.

هدف، سفر آقای ونس، تحقق و گسترش روند حمایت از توافق صلحی است که سال گذشته با میانجیگری ایالات متحده، میان آذربایجان و ارمنستان امضا شد.

بر اساس پیام رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، قرار است، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، در آذربایجان درباره فروش زره، قایق‌ها و سایر تجهیزات نظامی ساخت ایالات متحدۀ امریکا گفتگو کند.

ونس و همسرش، اوشا، پیش از ترک ارمنستان در اوایل روز سه‌شنبه، در بنای یادبود نسل‌کشی ارمنی‌ها، در ایروان اکلیل گل گذاشتند.

جی دی ونس عالی‌رتبه‌ترین مقام حکومت ایالات متحده است که تا حال از ارمنستان دیدار می‌کند.

معاون ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا گفت که او و نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، مذاکرات مربوط به یک توافق هسته‌ای غیرنظامی را تکمیل کرده‌ و آنان در مورد چگونگی تسریع توسعه یک دهلیز ترانزیتی که آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل می‌کند، گفتگو کردند.

ارمنستان و آذربایجان در ماه اگست سال گذشتۀ میلادی با حضور رهبران دو کشور در قصر سفید، توافق صلح را امضا کردند.

دو طرف از دهه ۱۹۹۰، زمانی که نیروهای قومی ارمنی کنترول منطقه نگورنو قره‌باغ را به دست گرفت، بر سر این منطقه جنگیده بودند. آذربایجان در جریان جنگی در سال ۲۰۲۰، کنترول بخشی از این منطقه را به دست گرفت و پس از حملۀ در سال ۲۰۲۳، این منطقه را به طور کامل تصاحب کرد.