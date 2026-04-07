سفر جی دی ونس معاون رییس جمهور امریکا به هنگری

جی دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا، روز سه ‌شنبه )۷ اپریل) برای مذاکره با ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، وارد آن کشور شد.

ونس گفت که این سفر شامل بحث ها در مورد روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور خواهد بود.

سفر معاون رییس جمهور امریکا در آستانۀ انتخابات پارلمانی هنگری صورت می گیرد که در آن، ویکتور اوربان، می خواهد بار دیگر دوران قدرت خود را تمدید کند.

ونس در یک کنفرانس خبری مشترک با اوربان در بوداپست گفت که دو کشور "همکاری‌های اقتصادی زیادی دارند، سرمایه‌ گذاری ‌های زیادی از ایالات متحده به هنگری صورت گرفته است."

اوربان این را هم گفت که سفر ونس "فرصت خوبی برای تبادل دیدگاه‌ها و درک ما از آنچه در صحنۀ سیاسی جهانی می‌ گذرد" می باشد.

اوربان اتحادیه اروپا را به تلاش برای دخالت در انتخابات یکشنبه متهم کرده است.

پیتر ماگیار، رهبر حزب رقیب اصلی اوربان، نیز نسبت به نفوذ خارجی هشدار داد و روز سه‌شنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که "تاریخ مجارستان در واشنگتن، مسکو یا بروکسل نوشته نشده است - در خیابان‌ها و میادین مجارستان نوشته شده است."