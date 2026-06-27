حکومت ونزویلا روز شنبه (۲۷ جون)، اعلام کرد که ۱۶۰۰ نفر از اعضای گروههای امدادرسان و نجات خارجی برای کمک به عملیات جستجوی افراد گیرمانده زیر آوار زلزلههای ویرانگر چند روز پیش، وارد این کشور شدهاند.
مقامهای حکومت ونزویلا روز شنبه گفتند که شمار جانباختگان دو زمین لرزۀ شدید این هفته در آن کشور، به ۹۲۰ نفر رسیده و دستکم سه هزار و ۳۶۰ نفر نیز زخمی شده اند.
ساکنان و داوطلبان عملیات نجات در ایالت زلزله زدۀ "لا گوآرا"، محل محبوب ساحلنشینان که در آن حداقل ۱۰۰ ساختمان، به شمول بسیاری از برجهای مسکونی، تخریب یا آسیب دیدهاند، روزها است که از کمبود تجهیزات ثقیل و حضور محدود مقامات انتقاد میکنند.
دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت ونزویلا، در یک سخنرانی شبانه در تلویزیون دولتی گفت که ۱۰ کشور دیگر هنوز به تلاشهای امداد و نجات ملحق نشدهاند و ۱۴۰۰۰ نفر از اعضای اردو و پولیس برای گزمه و انجام اقدامات صحی در لا گوآرا حضور دارند.
مقامهای وزارت خارجۀ ونزویلا گفته اند که تاکنون ۱۷ پرواز حامل نیروهای امدادرسان و تجهیزات وارد این کشور شده و انتظار میرود طی ۲۴ ساعت آینده، ۲۵ پرواز دیگر نیز به ونزویلا برسد.
الیور بلانکو، مقام وزارت امور خارجه، گفت: در ساعات اولیه شنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "ما از جامعه بینالمللی به خاطر حمایت و همبستگیاش در این لحظات عدم اطمینان برای ونزویلاییها تشکر میکنیم."
در حالی که عملیات نجات در ایالت "لاگوایرا" و کاراکاس، پایتخت ونزویلا ادامه دارد، حکومت سیر اصلی اتصالی میان این دو نمطقه را برای تسهیل تردد وسایط کمکرسان مسدود کرده است.
باوجود این، خانوادهها و افراد داوطلب با امکانات محدود و حتی با دستان خالی، در جستجوی افراد مفقودشده اند.
برق در برخی مناطق به تدریج در حال احیا است و حکومت میگوید تا کنون ۶۰ درصد شبکۀ برق دوباره فعال شده است.
در مقابل، وبسایتی که از سوی مخالفان حکومت پیشبرده میشود، اعلام کرده است که بیش از ۵۴ هزار نفر همچنان مفقود اند یا از سرنوشت شان اطلاعی در دست نیست.
ادارۀ زمینشناسی ایالات متحده هشدار داده است که بر اثر دو زمینلرزه به شدت ۷.۲ و ۷و۵ به مقیاس ریکتر، احتمال دارد شمار قربانیان از ده هزار نفر نیز فراتر برود؛ رقمی که این حادثه را در زمرۀ مرگبارترین زمینلرزههای امریکای لاتین در یک قرن اخیر قرار میدهد.
سازمان ملل متحد تخمین کرده است که نزدیک به هفت میلیون نفر از این فاجعۀ طبیعی متاثر خواهند شد و خسارت مستقیم آن حدود ۶.۷ میلیارد دالر خواهد بود.
در همین حال، ایالات متحدۀ امریکا از اختصاص ۱۵۰ میلیون دالر کمک اضطراری، اعزام دو کشتی نظامی و حمایت هوایی برای عملیات نجات خبر داده است.
مقامهای ونزویلا نیز تاکید کرده اند که باجود خسارت گسترده، تولید نفت این کشور آسیب جدید ندیده و روند توزیع سوخت ادامه خواهد یافت.
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