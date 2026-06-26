حکومت ونزویلا روز جمعه ۲۶ جون اعلام کرد که شمار کشته شدگان زلزلههای اخیر در آن کشور به ۵۸۹ نفر و زخمی شدگان این رویداد به کم از کم ۲۹۸۰ نفر رسیده است.
دلسی رودریگز، سرپرست ریاست جمهوری ونزویلا ضمن اعلام این ارقام گفت که نزدیک به ۵۰هزار نفر دیگر ناپدید اند و بیم آن میرود که شمار کشته شدگان افزایش یابد.
در همین حال سازمان ملل متحد گفته است که تیمهای جستجو و نجات کم از کم ۱۷ کشور، به شمول ایالات متحده، برای کمک به زلزلهزدگان به ونزویلا رسیده اند.
فرماندهی جنوبی قوای امریکایی (سوتکام) با نشر بیانیهای در شبکۀ ایکس نگاشته است که نظامیان امریکایی، افزون بر فراهمآوری تجهیزات خاص، در زمینۀ عملیات جستجو، نجات و امدادرسانی در ونزویلا مشارکت دارند.
در بیانیۀ سوتکام آمده است: "در پی زلزلۀ ویرانگر، سوتکام عملیات به رهبری وزارت خارجۀ ایالات متحده را در ونزویلا حمایت میکند. پس از وقوع این زلزله، حکومت ونزویلا رسماً از ایالات متحده تقاضای کمک کرد."
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ، امکانات را برای کمک به زلزلهزدگان در ونزویلا فراهم کرده است. او گفت: "وقتی جان دوستان ما در خطر است، امریکا اقدام میکند."
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، بر ضرورت دخیل شدن نظامیان امریکایی در عملیات امدادرسانی به زلزلهزدگان ونزویلا تاکید کرده بود. او گفت: "آنان برای جستجو در زیر آوار به کمک زیادی نیاز خواهند داشت. میدان هوایی آنجا به شدت آسیب دیده است، بنابراین ما باید برای ارسال امکانات به وزارت جنگ متکی خواهیم بود.
سازمان ملل متحد با تاکید بر موجودیت تیمهای جستجو و نجات در ونزویلا به صفت "اولویت عمده" گفته است که هم اکنون ۱۰۰۰ امدادرسان از کشورهای مختلف به ساحه رسیده و تیمهای بیشتر در راه اند.
حکومت ونزویلا گفته است که کم از کم ۲۵۰ ساختمان به شمول بلندمنزلهای رهایشی و دفتر مرکزی کمیتۀ صلیب سرخ ونزویلا در اثر این زلزله یا به کلی با خاک یکسان شده یا هم به شدت صدمه دیده است.
بر اساس پیشبینی ادارۀ زمینشناسی ایالات متحده، احتمال آن میرود که شمار تلفات زلزلههای ویرانگر اخیر در ونزویلا، که در بیش از یک قرن گذشته پیشینه نداشته است، از مرز دههزار نفر فراتر رود.
وبسایتی از سوی رهبران مخالف حکومت ونزویلا برای گمشدگان این زلزله ایجاد شده است، که تا کنون نام کم و بیش ۴۹۵۰۰ نفر که پس از وقوع زلزله ناپدید اند، در آن درج شده است.
شدت این دو زلزله که عصر چهارشنبه در ایالت لا گوایرا در ۱۶۰ کیلومتری غرب کاراکاس و به فاصلۀ یک دقیقه از هم به وقوع پیوست، به ترتیب ۷.۲ و ۷.۵ به مقیاس ریکتر بوده است.
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