پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که چت‌بات هوش مصنوعی گروک، که توسط ایلان ماسک کارآفرین امریکایی توسعه داده شده است، به همراه پلتفرم هوش مصنوعی گوگل در شبکۀ پنتاگون برای کمک به "رزمندگان" امریکایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هگسیت، این مطلب را روز دوشنبه در شرکت پروازهای فضایی ایلان ماسک، اسپیس ایکس، در جنوب تکزاس بیان داشت و خاطر نشان کرد که گروک بخشی از یک تلاش‌ بزرگ برای استفاده از داده‌های وزارت جنگ امریکا در تکنالوژی روبه تکامل هوش مصنوعی خواهد بود.

هگسیت افزود: "به بسیار زودی ما انواع پیش‌قدم هوش مصنوعی جهان را در هر شبکۀ سری و غیرسری در سراسر وزارت خود خواهیم داشت."

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که ادغام گروک این ماه اتفاق خواهد افتاد. او افزود که "تمام داده‌های مناسب" از سیستم‌های تکنالوژی استخبارات اردوی ایالات متحده را برای "بهره‌برداری هوش مصنوعی" در دسترس قرار خواهد داد و همچنین داده‌ها را از دیتابیس‌ها (ذخایر معلوماتی) استخباراتی به سیستم‌های هوش مصنوعی وارد خواهد کرد.

هگسیت روی اهمیت تسریع نوآوری‌های تکنالوژیکی در اردو تاکید ورزیده گفت: "ما نیاز داریم که نوآوری از هر جایی بیاید و با سرعت و هدفمند تکامل یابد."

هگسیت گفت که پنتاگون "داده‌های عملیاتی اثبات‌شدۀ جنگی از دو دهه عملیات نظامی و استخباراتی" دارد. او افزود: "هوش مصنوعی فقط به اندازه داده‌هایی که دریافت می‌کند خوب است و ما می‌خواهیم مطمین شویم که [داده‌ها] آنجا وجود دارند."

وزیر جنگ ایالات متحده همچنین گفت که سیستم‌های هوش مصنوعی نظامی باید "بدون محدودیت‌های ایدیولوژیکی که کاربردهای قانونی نظامی را محدود می‌کنند" عمل کنند.