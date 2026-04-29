پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا روز چهارشنبه (۲۹ اپریل)،در مجلس استماعیۀ کانگرس امریکا گفت که بودجه ۱.۵ تریلیون دالری پیشنهادی این وزارتخانه "نشان‌دهنده ضرورت این برهه از زمان است".

هگسیت، در نخستین حضور خود در کمیتۀ روابط نظامی مجلس نمایندگان امریکا از زمان که جنگ ایالات متحده علیه رژیم ایران آغاز شده است، تلاش کرد تا اعضای این کمیته را قناعت دهد که اردوی امروزی امریکا یک اردوی قدرتمند و توانمندی است که به بودجۀ ۱.۵ تریلیون دالری که برخی آن‌را بودجه تاریخی و بی پیشینه می خوانند، نیاز دارد.

این بودجه برای سال ۲۰۲۷ میلادی است که شامل افزایش معاشات نظامیان امریکایی نیز می‌شود.

هگسیت به اعضای کمیته امروز نظامی مجلس نمایندگان گفت: "این یک بودجه تاریخی است، این یک بودجه از نظر مالی مسوولانه است، این یک بودجه جنگی است."

وزیر جنگ ایالات متحده در این مجلس بار دیگر بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد: "بزرگترین دشمنی که در این برهه با آن روبرو استیم، سخنان بی‌ملاحظه، سست و شکست‌خوردۀ دموکرات‌های کانگرس و برخی جمهوری‌خواهان است... دو ماه از مبارزه‌ای حیاتی برای امنیت مردم امریکا می‌گذرد. ایران نمی‌تواند بم هسته‌ای داشته باشد. ما به این اقدام افتخار می‌کنیم."

وزارت جنگ امریکا اعلام کرد که حدود ۵۲ درصد از تمام بودجۀ پیشنهادی این وزارت، به خریداری مهمات، طیاره، تانک و کشتی اختصاص دارد.

این وزارت همچنان اعلام کرد که قصد دارد پیشرفت‌های مربوط به جنگ طیاره‌های بی‌سرنشین، قابلیت‌های فضایی و سرمایه‌گذاری در کشتی‌سازی را خریداری کند.

بودجۀ قبلی برای سال ۲۰۲۶ که در ماه دسمبر توسط رییس جمهور ترمپ امضا شد، ۹۰۱ میلیارد دالر بود.

هشدار دوبارۀ ترمپ به ایران

با اینحال، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در بحبوحۀ بن‌بست دستیابی به توافق با ایران، چهارشنبه (۲۹ اپریل)، از ایران خواست تا از هوشیاری کار گیرند و توافقی را امضا کند.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که ایرانی‌های نمی‌توانند به خود سر و سامان دهند.

دونالد ترمپ در این پیام نوشت: "ایران نمی‌تواند وضعیت خود را سامان دهد. آنان [ایرانی‌ها] نمی‌دانند چگونه یک توافق غیرهسته‌ای را امضا کنند. بهتر است هرچه زود عاقل شوند!"

رییس جمهور ترمپ در این پیام تروت سوشیل یک تصویر خود را که اسلحه در دست دارد به نشر سپرده و در آن نگاشته است که دیگر از آن مرد خوب، خبری نیست.

این درحالیست که روز سه شنبه (۲۸ اپریل) رییس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که ایران گفته است که در "وضعیت فروپاشی" قرار دارد و در حالیکه رژیم ایران در تلاش اند وضعیت رهبری شان را سر و سامان دهند، از امریکا خواستار گشایش تنگۀ هرمز شده اند.

این درحالیست که در عربستان سعودی، رهبران شورای همکاری خلیج فارس، اقدامات ایران را برای بستن تنگۀ هرمز غیرقانونی خوانده و آن را رد کردند.

پس از یک نشست "مشورتی فوق‌العادۀ" روز سه شنبه در جده، عربستان سعودی، جاسم البدوی، رییس شورای همکاری خلیج فارس گفت که این اتحادیه / اعمال حق‌العبور بر کشتی‌هایی را که از تنگۀ هرمز استفاده می‌کنند، "به هر بهانه‌ای" رد می‌کند.

سنتکام: کشتی توقیف‌شده را رها کردیم

از سوی دیگر، قوماندانی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده، سنتکام، که در بحیرۀ عرب فعالیت می‌کند، اعلام کرد که یک کشتی تجارتی دیگر را که مظنون به تلاش برای عبور به ایران و نقض محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده بود، توقیف کرده است.

سنتکام، در یک پست شبکۀ اجتماعی ایکس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای امریکایی پس از انجام جستجو و تایید اینکه سفر این کشتی شامل توقف در بندر ایران نخواهد بود، آن کشتی را آزاد کردند.

سنتکام اعلام کرده که تاکنون، نیروهای امریکایی ۳۹ کشتی را برای اینکه از رعایت محاصره اعمال شدۀ دو هفته پیش بر بنادر و مراکز نفتی ایران، اطمینان حاصل کند، تغییر مسیر داده‌اند.

نیروهای امریکایی پیش از این سه کشتی مرتبط با ایران - دو نفتکش و یک کشتی کانتینری - را در ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اپریل توقیف کرده‌اند. این کشتی‌ها هنوز در بازداشت نیروهای امریکایی قرار دارند.

واکنش صدراعظم آلمان

بااینحال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه گفت که روابط شخصی او با رییس جمهور امریکا خوب است و هدف وی حل و فصل درگیری کنونی امریکا – ایران است.

این اظهارات مرتس پس از آن بیان شد که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در یک پیام تویتر نگاشت که مرتس فکر می‌کند "داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران، مشکلی ندارد."

رییس جمهور امریکا در این پیام نگاشت: " او نمی‌داند درمورد چه چیزی صحبت می‌کند! اگر ایران سلاح هسته‌ای می‌داشت، تمام جهان گروگان گرفته می‌شد. من اکنون در حال اجرای کاری با ایران استم که سایر کشورها یا روسای جمهور باید مدت‌ها پیش انجام می‌داد. جای تعجب نیست که آلمان از نظر اقتصادی و چه از نظر دیگر، اینقدر ضعیف عمل می‌کند."

این اظهارات رییس جمهور ترمپ پس از آن بیان شد که صدراعظم آلمان گفت که رهبری ایران ایالات متحده را تحقیر می‌کند.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت: "من از همان ابتدا در مورد آنچه که با جنگ در ایران آغاز شد، تردید داشتم و به همین دلیل این را بیان کردم. در آلمان و اروپا، ما از پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز به طور قابل توجهی آسیب دیده‌ایم. این امر تاثیر مستقیمی بر تامین انرژی ما دارد. و به همین دلیل است که من بر حل و فصل سریع این درگیری تاکید دارم."