مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه هشتم می، تایید کردند که اسراییل و لبنان هفتۀ آینده دور سوم مذاکرات مستقیم خود را در واشنگتن برگزار خواهند کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که نمایندگان این کشور در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ برای یک آتش‌بس پایدار و یک توافق احتمالی صلح بین اسراییل و لبنان، به تاریخ ۱۴ و ۱۵ ماه می دیدار خواهند کرد.

یک مقام اسراییلی نیز تایید کرده است که مذاکرات دور سوم با لبنان روز پنجشنبه و جمعه آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد.

سفیران اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در تاریخ‌های ۱۴ و ۲۳ اپریل دو دور مذاکرات را برگزار کردند که پس از آتش‌بس امریکا و ایران در هشت اپریل، به هفته‌ها درگیری بین اسراییل و حزب‌الله پایان داد.

قرار بود که در این دور مذاکرات جوزف عون، رییس جمهور لبنان با بنیامین نتنیاهو،‌ صدر اعظم اسراییل دیدار کند، اما بیروت در برابر فشار امریکا مقاومت کرده و عون گفته است که چنین ملاقات پیش از آنکه طرفین به یک توافق امنیتی دست یابند و پیش از آنکه اسراییل حملات خود را در لبنان متوقف کند، مناسب نخواهد بود.

دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور ایالات متحده امریکا، ماه گذشته اعلام کرد، که در انتظار میزبانی از نتنیاهو و جوزف عون در قصر سفید است و "فرصت بزرگی" می‌بیند که دو کشور در سال جاری به یک توافق صلح دست یابند.

اسراییل و لبنان روابط دپلوماتیک رسمی ندارند و حزب‌الله از دیرزمانی از سوی اسراییل به عنوان گروه "نیابتی " ایران تلقی می‌شود. مقام‌های اسراییلی گفته اند که طرف مذاکرۀ آنان دولت لبنان است، نه حزب‌الله.

با وجود آتش‌بس، اردوی اسراییل روز چهارشنبه، در نخستین عملیات هوایی پس از برقراری آتش‌بس، حومۀ جنوبی بیروت را هدف قرار داد. اسراییل گفته است که این حمله به هدف از میان برداشتن یکی از فرماندهان ارشد نیروهای رضوان وابسته به گروه حزب‌الله انجام شده است.

وزارت صحت لبنان، بدون تفکیک جنگجویان از غیرنظامیان، گفته است که از آغاز درگیری‌ها در دوم مارچ سال روان تاکنون بیش از ۲۷۱۵ نفر کشته‌ و ۸۳۵۳ نفر زخمی شده اند. در مقابل، اسراییل نیز از کشته شدن دو غیرنظامی و ۱۷ نظامی اسراییلی در این مدت خبر داده است.