اتحادیۀ اروپا: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان آب آشامیدنی پاک ندارند

اتحادیۀ اروپا می‌گوید که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.

متخصصین امور زمین ‌شناسی، خشکسالی‌های دوامدار، ضایع شدن آب‌ های باران و برف، نبود برنامه‌های منظم جهت بلندبردن سطح آب‌های زیرزمینی، حفر بی رویۀ چاه‌های عمیق و کثرت نفوس در شهرهای بزرگ افغانستان را از دلایل عمدۀ پایین آمدن سطح آب و ذخایر زمینی در این کشور، عنوان می‌ کنند.

ادارۀ کمک‌های بشری اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۲ دسمبر) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "در افغانستان، به دلیل سال‌ها درگیری و بدتر شدن شرایط اقلیمی، آب کمیاب است و بیش از ۲۱ میلیون نفر به آب سالم دسترسی ندارند."

سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارش جدید در مورد آسیب‌پذیری مردم افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی گفته است که آفات و رویدادهای اقلیمی در افغانستان در فصل زمستان و اوایل بهار به شمول برفباری سنگین، بارندگی شدید، سیلاب و در برخی ساحات خشکسالی بیش از پنج میلیون نفر را در سه ماه نخست سال روان خورشیدی بیجا ساخته است.

سرازیر شدن سیلاب ها، به گفتۀ متخصصین امور زمین‌ شناسی و اقلیم، باعث تخریب "مسیر‌های انتقال آب زیر زمینی" شده و نه تنها آب‌های آشامیدنی را آلوده می‌ سازد بلکه چشمه‌ها، کانال‌ها و مسیر آب‌‌های زیرزمینی را نیز تخریب و مسدود می ‌سازد.

ادارۀ کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در این پیام شبکۀ ایکس بر حفر "چاه‌ها و بمبه‌های دستی" با حمایت اتحادیۀ اروپا تاکید کرده نگاشته است که این اقدام به هدف "جلب اطمینان از دسترسی خانواده‌ها به آب آشامیدنی پاک در نزدیکی منازل شان می‌باشد."

این درحالیست که شهر کابل، پایتخت افغانستان، با بحران جدی کمبود آب مواجه است. طبق گزارش اخیر بنیاد غیر انتفاعی مرسی کورپس ( Mercy Corps) سطح آب‌های زیرزمینی در طول یک دهه گذشته در کابل، به دلیل گسترش سریع نفوس در این شهر و تغییرات اقلیم تا ۳۰ متر کاهش یافته است

یافته های گزارش این بنیاد، نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از چاه‌های آب در شهر کابل، که منبع اصلی آب اشامیدنی برای شهروندان این شهر است، خشک شده و برداشت آب، سالانه به بیش از ۴۴ میلیون متر مکعب از ظرفیت تجدید طبیعی آن رسیده است

طبق یافته های بنیاد مرسی کورپس، اگر این روند ادامه یابد، تمام منابع آبی در شهر کابل تا سال ۲۰۳۰ خشک خواهد شد که می‌تواند یک تهدید جدی به هفت میلیون ساکن این شهر تلقی شود.

این بنیاد خواهان اقدام بین المللی برای رسیدگی به این بحران که می‌تواند باعث مهاجرت گسترده تر و مشکلات بیشتر برای مردم شود، شد.

در این گزارش به آلودگی آب منحیث یک آزمون جدی دیگر اشاره شده است و تذکر داده شده است که حداقل تا ۸۰ فیصد منابع آب زیرزمینی در کابل غیر محفوظ تلقی شده و دارای سطح بالایی از فاضلاب، آرسنیک و دیگر مواد است.