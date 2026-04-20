ملل متحد: افغانستان در خط مقدم بحران اقلیمی جهان قرار دارد

هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) میگوید که افغانستان در خط مقدم بحران اقلیمی جهان قرار دارد و شهروندان آن در حال حاضر با پیامدهای شدید، از جمله افزایش نیازهای بشردوستانه و آوارگی بیشتر، دست و پنجه نرم میکنند.
ملل متحد افغانستان را یکی از آسیبپذیرترین و کمترین کشورهای آماده برای مدیریت پیامدهای اقلیمی خوانده و گفته است که برای رساندن صدای افغانها به گوش جهانیان، به اشتراک گذاشتن شواهد و تسریع اقدامات اقلیمی یک سلسله ویبنارهای را با مشارکت "سمویل هال"، یک اندیشکدهٔ مستقل تحقیقاتی و سیاسی، در اواخر سال ۲۰۲۵ برگزار کرد.
این نشستها کارشناسان افغان، متخصصان فنی، فعالان بشردوستانه و توسعهای، ادارات سازمان ملل متحد، سازمانهای غیردولتی و ذینفعان محلی را برای بحثهای فراگیر و یافتن راهحل گرد هم می آورد. به گفتهٔ یوناما این برنامه در زمانی که افغانستان عمدتاً در گفتگوهای جهانی اقلیمی غایب بوده، یک سکوی کلیدی برای گفتگو فراهم کرد.
یوناما میگوید که این بحثها وسعت و فوریت اثرات اقلیمی را در افغانستان برجسته ساخته و برای اقدامات فوری تاکید کرده است.
نزدیک به ۷۰ درصد از افغانها برای امرار معیشت خود به کشاورزی وابسته به اقلیم اتکا دارند. این در حالی است که میلیونها نفر با ناامنی غذایی فزاینده روبرو هستند. تغییرات اقلیمی، کمبود آب را در سراسر کشور تشدید کرده و شهرها به ویژه کابل با تخلیه شدید آبهای زیرزمینی مواجه هستند. در همین حال، سیلهای فصلی غیرقابل پیشبینی، جان، خانهها و داراییهای مردم را نابود میکنند.
در این نشستها شرکتکنندگان همچنین روندهای بیجاشدن مرتبط با اقلیم را برجسته کرده و گفتند که بخش قابل توجهی از بیجا شدنهای داخلی با آفات میحط زیست مرتبط بوده، در حالی که بسیاری از بیجاشدنهای فرامرزی ناشی از تأثیرات اقلیم بر معیشتها است.
در شش نشست، شرکتکنندگان موضوعات کلیدی از جمله تأثیرات تغییرات اقلیم بر کمکهای بشردوستانه، مدیریت منابع آب، نقش زنان، جوانان و کودکان، پیوندهای بین تغییرات اقلیم و معیشتها، تأمین مالی اقلیم، و تاثیرات اقلیم با صلح و امنیت را بررسی کردند.
به گفتهٔ یوناما یافتههای این نشستها بینشهای کلیدی، شواهد و توصیههای عملی را برای سیاستگذاران، متخصصان، اهداکنندگان و پژوهشگران فراهم کرده و نیازهای فوری را برجسته میسازد.
یوناما، که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یافته تا از ثبات اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت کند، تأکید کرد که پرداختن به چالشهای اقلیمی افغانستان مستلزم اقدام مستمر، جمعی و مبتنی بر شواهد است که ریشه در واقعیتهای جوامع آسیبدیده داشته باشد.
در همین حال برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد (هبیتات) روز دوشنبه ۲۰ اپریل اعلام کرد که ۴.۲ میلیون شهروند افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیاز به سرپناه اضطراری و اقلام غیرخوراکی خواهند داشت و بر حمایت فوری آن تاکید کرده است.
هبیتات گفته است که کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد مسکن قرار است ماه آینده در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار شود، اما برای خانوادههای افغان نیاز فوری است و ما باید همین حالا اقدام کنیم تا مسکن مناسب برای همه را تضمین کنیم.
