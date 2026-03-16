برنامه جهانی غذا کمک رسانی به خانواده های جنگ زده را آغاز کرده است

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) میگوید برنامه ای بزرگ انتقال سریع کمک برای خانواده های را که از در گیری بین طالبان و پاکستان متاثر شده‌اند ،آغاز کرده است و به سرعت در حال تطابق فعالیتهای خود با وضعیت موجود است تا با وجود خشونت و اختلال در انتقالات، کمک‌های حیاتی همچنان ادامه یابد.

این اداره با نشر اعلامیه ای به روز یکشنبه ۱۵ مارچ نگاشته است که در حال توزیع فوری مواد غذایی ضروری به بیش از ۲۰ هزار خانواده است که در نتیجه درگیری‌ها بی‌جا شده‌اند. در اعلامیه گفته شده که در مرحله نخست، خانواده‌های آسیب‌دیده بیسکیت‌های غنی‌شده دریافت می‌کنند تا نیازهای فوری غذایی آن‌ها برطرف شود. سپس آسیب‌پذیرترین افراد برای دو ماه مواد غذایی یا کمک نقدی دریافت خواهند کرد. همچنان برنامه جهانی غذا برای کودکان، زنان باردار و مادران شیرده مواد غذایی ویژه فراهم می‌کند تا نیازهای اساسی تغذیه‌ای آن‌ها حمایت شود.

علاوه بر این، قرار است که کمک‌ها به خانواده‌های بی‌جا شده در هشت ولایت توزیع شود. این روند از ولایت‌های نورستان، کنر و ننگرهار در شرق افغانستان آغاز شده و سپس به سمت جنوب به پکتیا، خوست و پکتیکا ادامه می‌یابد و در نهایت به زابل و قندهار می‌رسد.

جان آیلیف، رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت: "این بحران بر روی بحران دیگر است: پس از تحمل شوک‌هایی مانند از دست دادن شغل و زلزله‌ها، خانواده‌هایی که از قبل با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند - بسیاری با مادران و کودکان دچار سوءتغذیه-اکنون خود را در خط مقدم درگیری می‌بینند. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت بمانیم؛ افغانستان میان دو درگیری گرفتار شده است و هرگونه بی‌ثباتی بیشتر، میلیون‌ها نفر را بیش از پیش در گرسنگی فرو خواهد برد و فشار بیشتری بر منطقه‌ای وارد می‌کند که از قبل در آستانه بحران قرار دارد."

به گفته این اداره، بسته شدن مرز افغانستان- پاکستان از ماه اکتوبرسال گذشته و همچنین تشدید درگیری‌ها در شرق میانه، چالش‌های جدی برای پاسخ اضطراری برنامه جهانی غذا در افغانستان ایجاد کرده است.

با این حال، برنامه جهانی غذا به سرعت خود را با شرایط عیار میسازد. به طور مثال، برای ادامه رساندن کمک‌ها، این نهاد در حال فعال‌سازی دهلیز لاجورد است که ترکیه، گرجستان، آذربایجان، بحیره خزر و ترکمنستان را به افغانستان وصل می‌کند. هرچند این مسیر یک گزینه حیاتی جایگزین محسوب می‌شود، اما زمان انتقال طولانی‌تر و هزینه‌های اضافی قابل توجهی دارد.

در اعلامیه سازمان جهانی غذا آمده است که ممنوعیت اخیر صادرات مواد غذایی و محصولات زراعتی از سوی ایران در حال حاضر باعث افزایش قیمت‌ها در افغانستان شده است..

با آغاز سال ۲۰۲۶، افغانستان با سه بحران همزمان روبه ‌رو است: تشدید درگیری‌ها در امتداد مرز افغانستان-پاکستان، تاثیرات درگیری در ایران، و یک بحران بی‌سابقه گرسنگی و سوءتغذیه.

اکنون یک نفر از هر سه افغان یعنی حدود ۱۷.۴ میلیون نفربه کمک فوری غذایی نیاز دارند. سوءتغذیه در میان کودکان به‌ شدت افزایش یافته است و انتظار می‌رود تنها در سال جاری ۳.۷ میلیون کودک به درمان نیاز داشته باشند. افغانستان همچنان یکی از کشورهای با میزان بلند گرسنگی در جهان است و برنامه جهانی غذا به‌گونه فوری خواستار حمایت برای ادامه عملیات نجات ‌بخش خود می باشد.




















