برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل متحد (دبلیو اف پی) در گزارش تازهای اعلام کرد که با وجود ثبات در بازارهای افغانستان، قیمت برخی مواد خوراکی ضروری نسبت به سال گذشته افزایش ۴۷ درصدی داشته است.
این نهاد در گزارش تفصیلی خود از وضعیت بازارهای افغانستان در هفته دوم اپریل ۲۰۲۶، تصریح میکند که ثبات نسبی در نرخ اسعار و قیمت برخی کالاها نتوانسته است فشارهای ناشی از تغییر مسیرهای تجاری و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه (۱۶ اپریل) نشر شد، روند اکمالات اقلام و مواد خوراکی بهطور فزایندهای به گذرگاههای غربی و شمالی کشور متکی شده است، به طوری که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد واردات افغانستان تنها از طریق مرز اسلامقلعه انجام میشود.
گزارش میافزاید که این تمرکزِ بیش از حد، فشار بر این گذرگاه را افزایش داده و با صعود هزینههای ترانزیت و طولانی شدن زمان تحویل کالا، باعث ایجاد بیثباتی در قیمتها در سطح ولایات شده است.
بررسیها نشان میدهد که اگرچه بهای برخی اقلام در هفته جاری ثبات نسبی داشته، اما در مقایسه با سال گذشته افزایش زیادی را تجربه کردهاند، به طوری که قیمت برنج با کیفیت بالا بین ۲۴ تا ۴۷ درصد و گندم ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
همچنین قیمت شکر ۱۹ درصد و مواد سوخت مانند دیزل، ۱۴ درصد گرانتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است.
در بخش زراعت نیز قیمت کود کیمیایی به دلیل کمبود عرضه بینالمللی، بین ۱۸ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. در همین حال، نرخ تبادله افغانی در برابر دالر روی ۶۴.۹ ثابت مانده که نشاندهنده تقویت ۱۰ درصدی ارزش پول افغانی نسبت به سال گذشته است.
با این حال، وضعیت بازار کار نگرانکننده توصیف شده و میانگین فرصتهای شغلی برای کارگران غیرمسلکی به ۱.۷ روز در هفته کاهش یافته است که افتی ۲۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
این گزارش نشان میدهد که به دلیل گرانی اقلام ضروری و افزایش بیکاری ناشی از بازگشت مهاجران، قدرت خرید خانوادهها با وجود ثبات دستمزدها، بهطور قابلملاحظهای تضعیف شده و بازارها همچنان با چالشهای جدی روبرو هستند.
