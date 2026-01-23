ایالات متحده رسماً از سازمان جهانی صحت خارج شد

ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه (۲۲ جنوری) رسماً از عضویت سازمان جهانی صحت خارج شد.
قصرسفید با اعلام این خبر، دلیل این اقدام را "سومدیریت این سازمان در مبارزه با کووید۱۹ و فقدان مداوم اصلاحات، پاسخگویی و شفافیت" عنوان کرده است.
قصرسفید گفت که این تصمیم براساس یک فرمان اجرایی رییس جمهور گرفته شده است که به تاریخ ۲۰ جنوری سال گذشته امضا شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه و رابرت کنیدی، وزیر صحت و خدمات بشری ایالات متحده، روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیۀ مشترک گفتند که ختم عضویت ایالات متحده در سازمان جهانی صحت، این کشور را "از محدودیت رها میکند."
در اعلامیه آمده است: "این اقدام در پاسخ به ناکامیهای سازمان جهانی صحت در جریان همهگیری کووید۱۹ انجام میشود و در صدد جبران آسیبهای ناشی از این ناکامیها بر مردم امریکا است. وعدهها داده شد، به وعدهها عمل شد."
ایالات متحده بزرگترین اهداکننده و یکی از بنیانگذاران سازمان جهانی صحت است که ۷۸ سال پیش اساس گذاشته شد. برگۀ معلوماتی که روز پنجشنبه توسط وزارت صحت و خدمات بشری امریکا منتشر شد، آمده است که در سالهای اخیر، ایالات متحده به این سازمان به طور متوسط سالانه حدود ۱۱۱ میلیون دالر تادیات الزامی را پرداخت کرده است.
علاوه بر این، ایالات متحده به طور متوسط سالانه حدود ۵۷۰ میلیون دالر کمکهای داوطلبانه به سازمان جهانی صحت ارایه کرده است که به گفته این دو وزارتخانه، در طول زمان به میلیاردها دالر میرسد و "اکثراً از مجموع کمکهای بسیاری از سایر کشورهای عضو بیشتر است".
روبیو و کنیدی گفتند که از این پس، تعامل ایالات متحدۀ امریکا با سازمان جهانی صحت "محدود و صرفاً برای اجرای خروج ما و حفظ سلامت و مصوونیت مردم امریکا" خواهد بود.
روبیو و کنیدی در بیانیه خود خاطرنشان کردند که تمام بودجه و استخدام کارکنان ایالات متحده برای برنامههای سازمان جهانی صحت متوقف شده است.
سازمان جهانی صحت، در پاسخ به فرمان اجرایی امضا شده توسط رییس جمهور ترمپ گفت که این سازمان از تصمیم ایالات متحده "متاسف" است.
