قصر سفید: رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه با نتنیاهو در واشنگتن دیدار خواهد کرد

قصر سفید می‌گوید دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه میزبان بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در واشنگتن خواهد بود. دو طرف، چگونگی مقابله با تهدیدات رژیم اسلام‌گرای ایران، دشمن دوکشور را بررسی می‌کنند.

یک مقام قصر سفید، روز دوشنبه با فرستادن یک پیام برای صدای امریکا تایید کرد که دیدار رییس جمهور ترمپ و نتنیاهو صدراعظم اسراییل، برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است.

این ششمین باری خواهد بود که دونالد ترمپ از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود در یک سال پیش، میزبان رهبر اسراییل برای گفتگو در داخل ایالات متحده بوده است.

دفتر نتنیاهو در بیانیه‌ای که روز شنبه با اعلام این سفر منتشر شد، اعلام کرد که او در مورد آخرین دور مذاکرات ایالات متحده و ایران با ترمپ گفتگو خواهد کرد.

دفتر صدراعظم اسراییل در این اعلامیۀ گفته است: "صدراعظم معتقد است که هرگونه مذاکره‌ای باید شامل محدودیت‌ها بر میزایل‌های بالستیک و توقف حمایت از شرکای ایران باشد."

رییس جمهور ترمپ، در هفته های اخیر بارها به رژیم ایران هشدار داده است که اگر تلاش برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکند و اگر از کشتن ایرانیانی که در ۲۸ دسمبر علیه حکومت تیوکراتیک (مذهبی) قیام کردند، دست برندارد، می‌تواند به آن حمله نظامی کند. ترمپ و همراهانش همچنان گفته‌اند که می‌خواهند ایران برنامه میزایل و حمایت خود را از گروه‌های تروریستی نیابتی که به اسراییل و نیروهای امریکایی در منطقه حمله کرده‌اند، محدود کند.

یک هیات امریکایی به رهبری استیف ویتکاف، فرستاده ویژه، روز جمعه در مسقط با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مذاکره غیرمستقیمی انجام داد. بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، این گفتگو ها را میانجیگری و پیام‌ها را بین دو طرف رد و بدل کرد.

رییس جمهور ترمپ اواخر روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که مذاکرات "بسیار خوب" بوده است. او همچنان گفت که اوایل این هفته جلسه دیگری برگزار خواهد شد، اما هیچ تاریخی تایید نشده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت: "آنان می‌خواهند معامله کنند - ایران - [و] باید بخواهند معامله کنند. آنان عواقب عدم انجام این کار را می‌دانند. اگر معامله نکنند، عواقب آن بسیار شدید خواهد بود. بنابراین می‌بینیم که چه اتفاقی رونما خواهد شد."

رییس جمهور ترمپ، ماه گذشته یک مجموعۀ از کشتی های جنگی به رهبری کشتی طیاره بردار ابراهام لینکلن را به آب‌های شرق میانه اعزام کرده است تا هشدارهای خود به رژیم ایران را قویتر سازد.