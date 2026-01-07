قصر سفید روز سه‌شنبه ششم جنوری، اعلام کرد که در کنار احتمال خرید، گزینه نظامی برای تصرف گرینلند روی میز است. این مساله فشار بر دنمارک را که ادعای حاکمیت بر بزرگترین جزیره جهان را دارد، افزایش می‌دهد.

به گفتۀ ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، کنترول گرینلند یک "اولویت امنیت ملی" است و استفاده از اردوی ایالات متحده برای به دست آوردن آن در حال بررسی میباشد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: "رییس‌جمهور ترمپ به خوبی اعلام کرده است که تصاحب گرینلند یک اولویت امنیت ملی ایالات متحده است و برای جلوگیری از دشمنان ما در منطقۀ قطبی حیاتی است."

در ادامه این بیانیه آمده است: "رییس‌جمهور و تیمش در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای پیگیری این هدف مهم سیاست خارجی استند و البته استفاده از اردوی ایالات متحده همیشه به عنوان گزینه‌ای در اختیار سرقوماندان اعلای قوای مسلح قرار دارد.

بیانیه قصر سفید اندکی پس از آن منتشر شد که متحدان اروپایی از جمله دنمارک در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که در "دفاع" از حاکمیت گرینلند و تمامیت ارضی آن دست برنخواهند داشت.

رهبران اروپایی اظهار داشتند: "گرینلند متعلق به مردم آن است. تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به دنمارک و گرینلند فقط به عهده دنمارک و گرینلند و فقط به عهده آنان است."

آنان ایالات متحده را "شریک حیاتی" در رابطه با امنیت قطب شمال و محافظت از آن در برابر کنترول روسیه و چین خواندند.

از سوی دیگر، یک مقام امریکایی خرید این سرزمین از دنمارک یا ایجاد "پیمان همکاری آزاد با این جزیره" را رد نکرد.

حکومت ایالات متحده قرارداد‌های مشابهی با جمهوری جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونیزیا و جمهوری پالاوو دارد. این توافقات شامل کمک مالی در بدل اجازه حضور امنیتی ایالات متحده در آنجا است.

ایالات متحده دهه‌هاست که یک پایگاه نظامی در گرینلند دارد.