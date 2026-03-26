کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده "مشاهده می کند که رژیم [ایران] به دنبال یک راه خروج است". لیویت افزود که مقام های باقی‌ مانده آن رژیم "درک می‌ کنند که در حال شکست خوردن اند".

لیویت گفت که مذاکرات ایالات متحده با آن عناصر رژیم که از روز دوشنبه آغاز شد، "فرصتی دیگر برای همکاری" با رییس جمهور دونالد ترمپ و کنار گذاشتن دایمی جاه ‌طلبی‌های سلاح هسته ‌ای و توقف تهدید امریکا و متحدانش است.

لیویت علاوه کرد: " رییس جمهور همیشه صلح را ترجیح می دهد. نیازی به مرگ و ویرانی بیشتر نیست."

سخنگوی قصرسفید افرود: " اگر ایران واقعیت فعلی را نپذیرد، اگر آنان درک نکنند که از نظر نظامی شکست خورده ‌اند و همچنان شکست خواهند خورد، رییس جمهور ترمپ تضمین خواهد کرد که آنان سخت ‌تر از هر زمان دیگری ضربه خواهند خورد. رییس جمهور ترمپ لاف نمی ‌زند و آماده است تا جهنمی بر پا کند. ایران نباید دوباره در محاسبه اشتباه کند."

لیویت همچنان در مورد عملیات ایالات متحده و اسراییل معلومات ارایه کرده و گفت که این عملیات "به طور سیستماتیک پایگاه صنعتی دفاعی ایران را از بین می ‌برد که از تهدیدات آینده برای منطقه جلوگیری می‌کند."

او گفت که ازدوی ایالات متحده "همچنان با تمام قوا بر از بین بردن تهدید رژیم [ایران] برای جریان آزادانۀ انرژی از مسیر تنگه هرمز متمرکز است."

کارولین لیویت این را هم گفت که "در طول آخر هفته، ما چندین بم ۵۰۰۰ پوندی را بر یکی از تاسیسات زیرزمینی پرتاب کردیم که برای ذخیره تجهیزات، از جمله میزاییل ‌های کروز ضد کشتی و پرتاب کننده های‌ متحرک میزاییل مستقر در امتداد خط ساحلی تنگه استفاده می ‌شود. تلاش‌های نظامی ما با گذشت هر روز موفق ‌تر می ‌شود و به گونه پیهم توانایی ایران در ارعاب کشتی‌های تجارتی را کاهش می ‌دهد."

لیویت در پاسخ به سوال های خبرنگاران، از بیان اینکه ایالات متحده با کدام مقام های ایرانی در حال مذاکره است و اینکه آیا دو طرف به زودی حضوری مذاکره خواهند کرد یا نه، خود داری کرد.

پیش از این، روز چهارشنبه، آژانس های خبری امریکایی اعلام کردند که ایالات متحده طرحی را به رهبران ظاهراً جدید ایران در مورد شرایط پایان دادن به عملیات خشم حماسی ارایه کرده است که از ۲۸ فبروری آغاز شده است.