قصر سفید: ایالات متحده در کشتن قاچاقبر مکسیکویی مواد مخدر کمک استخباراتی کرده است

قصر سفید تایید کرده است که ایالات متحده برای کمک به عملیات روز یکشنبه که منجر به کشته شدن یکی از مهمترین رهبران تروریزم مواد مخدر در ایالات متحده و مکسیکو شد، حکومت مکسیکو را با ارایۀ اطلاعات استخباراتی، کمک کرده است.
نمسیو اوسگویرا سروانتس، معروف به "المنچو"، در عملیاتی در شهر تالپالپا، در ایالت جالیسکو، از سوی نیروهای دولت فدرال مکسیکو کشته شد.
قصر سفید اعلام کرد که المنچو یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر و رهبر کارتل نسل جدید جالیسکو یا "سیجیانج"، بود. این گروه قاچاقچی، یکی از هشت کارتل مواد مخدر است که سال گذشته از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی خارجی مشخص و تحریم شد.
المنچو، یکی از مهمترین فراریان تروریزم مواد مخدر در ایالات متحده و مکسیکو بود. ایالات متحده در دسمبر ۲۰۲۴، پانزده میلیون دالر انعام برای معلوماتی تعیین کرد که منجر به دستگیری و یا محکومیت المنچو شود.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز یکشنبه، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که المنچو به عنوان یکی از قاچاقبران اصلی فنتانیل به ایالات متحده، هدف اصلی مقامات مکسیکو و ایالات متحده بوده است.
به گفتۀ لیویت، سه عضو دیگر این کارتل همراه با المنچو، در جریان این حملۀ نیروهای مکسیکویی کشته، سه نفر زخمی و دو نفر دیگر دستگیر شدند.
باندهای مسلح مواد مخدر، به خاطر کشته شدن المنچو، در یک اقدام تلافیجویانه بر چند محل، از جمله تانکهای تیل را به آتش کشیده و با مسدود نمودن جاده های چندین شهر، خشونت گستردهای را در مکسیکو به راه انداختند. این خشونت ها بر روند فعالیت میدان های هوایی تاثیر گذاشته، منجر به لغو شمار پروازها و گیر افتادن گردشگران در هوتلها شده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده با اعلام یک هشداریه به خاطر رفت و آمد به مکسیکو، روز یکشنبه، از شهروندان امریکایی در مناطق خاصی از مکسیکو خواست تا در محلات خود پناه برده، از سفر خودداری کنند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده تایید کرد که انسداد جادهها بر فعالیت خطوط هوایی تاثیر گذاشته و برخی از پروازهای داخلی و بینالمللی در گوادالاجاارا و پورتو والارتا، لغو شدهاند.
در هشداریۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده به گردشگران گفته شده است: "به جاهای امن بروید و در اقامتگاهها یا هوتلها بمانید".
کلاودیا شینباوم، رییسجمهور مکسیکو، در با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، خواستار آرامش شد و تاکید کرد که در بیشتر بخش های کشور "فعالیتها با روال کاملا عادی در حال انجام است".
