قصرسفید روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده تعزیرات وضع شده بر انتقال نفت ونزویلا را به گونۀ "انتخابی برطرف می‌کند."

هدف این اقدام، قادر ساختن ونزویلا به انتقال و فروش نفت خام آن کشور در بازارهای جهانی عنوان شده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید گفت که ایالات متحده از قبل بازاریابی نفت خام ونزویلا را در بازارهای جهانی آغاز کرده است و آن‌کشور"با بازاریابان پیش‌قدم در جهان و بانک‌های کلیدی برای اجرا و ارایۀ حمایت مالی جهت فروش نفت خام و محصولات خام نفتی همکاری کرده است."

سخنگوی قصرسفید گفت: "تمام درآمد حاصل‌شده از فروش نفت خام و محصولات خام نفتی ونزویلا ابتدا در حساب‌های تحت کنترول ایالات متحده در بانک‌های شناخته‌شده جهانی انتقال داده خواهد شد تا مشروعیت و یکپارچگی توزیع نهایی وجوه پرداخت شده تضمین شود و این وجوه به تصمیم حکومت ایالات متحده به نفع مردم امریکا و مردم ونزویلا پرداخت خواهد شد."

پیش از آن، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که ونزویلا قرار است بین ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون بیرل نفت را به قیمت بازار به نفع مردم ونزویلا و ایالات متحده بفروشد.

ترمپ در پیام خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "خورسندم اعلام کنم که مقامات موقت ونزویلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بیرل تیل با کیفیت بالا و تحریم شده را به ایالات متحدۀ امریکا تحویل خواهند داد. این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد و پول آن توسط من، به عنوان رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، کنترول خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که به منفعت مردم ونزویلا و ایالات متحده استفاده می‌شود"!

در پیام تذکر رفته است: "این تیل توسط کشتی‌ها حمل شده و مستقیماً به بنادر ایالات متحده منتقل می‌شود. از توجه شما به این موضوع متشکرم!"

با این‌حال، کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانسی در فلوریدا گفت که توافق نفتی ونزویلا که یک روز قبل توسط رییس جمهور دونالد ترمپ در رسانه‌های اجتماعی اعلام شد، "در درازمدت شرایطی را ایجاد خواهد کرد که شرکت‌های بزرگ امریکایی که قبلاً آنجا بودند، [و] شاید قبلاً آنجا نبودند اما می‌خواهند آنجا باشند، وارد آن [توافق] شوند."

در نخستین واکنش رسمی ونزویلا به اعلام توافق از سوی ایالات متحده، شرکت نفت دولتی "پی‌دی‌وی‌اس‌ای" روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در انستاگرام گفت که "در حال حاضر در چارچوب روابط تجارتی موجود بین امریکا و ونزویلا، برای فروش حج زیاد نفت، در حال مذاکره با ایالات متحده است."

لیویت گفت که تدارک نفت ونزویلا به ایالات متحده بر اساس تفاهم بین مقامات موقت در ونزویلا و ایالات متحده صورت می‌گیرد.

سخنگوی قصرسفید گفت: "این یک توافق بود. یک توافق بود که توسط رییس جمهور و تیمش با مقامات موقت ونزویلا انجام شد. این [توافق] به سود مردم امریکا و ونزویلا خواهد بود."

به گفتۀ کارولین لیویت، حکومت "در حال مکاتبۀ نزدیک با مقامات موقت در ونزویلا است. بدیهی است که ما در حال حاضر حداکثر نفوذ را بر مقامات موقت در ونزویلا داریم و... تصمیم‌های آنان همچنان توسط ایالات متحده هدایت خواهد شد."

لیویت علاوه کرد: "این نفت تحریم شده بود که اساساً فقط در بشکه‌ها و به دلیل قرنطین مؤثر روی کشتی‌ها مانده بود... و مقامات موقت [ونزویلا] موافقت کرده‌اند که آن نفت را به ایالات متحده تسلیم کنند، بنابراین خیلی زود به ایالات متحده خواهد رسید."

تخمین زده می‌شود که ونزویلا بزرگ‌ترین منابع نفت جهان را دارا باشد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در مصاحبۀ روز دوشنبۀ خود با ان‌بی‌سی نیوز گفت که ایالات متحده ممکن است از تلاش‌های شرکت‌های نفتی امریکایی برای بازسازی زیربناهای انرژی ونزویلا حمایت مالی کند و پیش‌بینی کرد که این تلاش می‌تواند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد.