ایجاد ثبات و همکاری در زمینۀ نفت موضوع 'ارتباطات عمدۀ' واشنگتن با مقامات موقت ونزویلا

قصر سفید به صدای امریکا گفته است که در پی دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا توسط نظامیان امریکایی، ارتباطات واشنگتن با مقامات موقت ونزویلا، عمدتاً روی تامین ثبات در آن کشور و همکاری در زمینۀ نفت متمرکز است.

نظامیان امریکایی به تاریخ سوم جنوری در یک عملیات شب‌هنگام، مادورو را بازداشت کرده به ایالات متحده انتقال دادند که اکنون با اتهامات تروریزم مخدرات مواجه است.

کارولین لیویت، سخنگوی رییس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای امریکا در خصوص اینکه قصرسفید کدام گام‌های عملی را می‌خواهد در کاراکاس بردارد تا جلو عملیات ایران و حزب‌الله را در ونزویلا بگیرد، گفت: "در حال حاضر، ارتباط عمده با مقامات موقت [ونزویلا] واقعاً بر تضمین از ایجاد ثبات، رفاه و همکاری مداوم در زمینۀ انرژی متمرکز است."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در چهارم جنوری، یک روز پس از بازداشت نیکولاس مادورو، به شبکۀ تلویزیوینی (سی‌بی‌اس) گفت که ایالات متحده از مقامات موقت ونزویلا که پس از مادورو قدرت را در دست می‌گیرند، انتظار دارد تا تغییراتی را ایجاد کنند که "دیگر در نیم‌کرۀ ما، روابط نزدیک با حزب‌الله و ایران نداشته باشند."

لیویت در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفت که یکی از اولویت‌های مذاکرات ایالات متحده با مقامات موقت ونزویلا، تداوم "رفع اختلافات" در قراردادهای انرژی ایالات متحده و ونزویلا است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز جمعه در قصر سفید در مورد آن، با مدیران ارشد نفتی ایالات متحده گفتگو کرد.

در آن ملاقات، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی امریکایی شیفرون، اکسان موبایل و کونوکو فیلیپس حضور داشتند که رییس جمهور ترمپ آنان را تشویق کرد تا به ونزویلا در افزایش تولید ذخایر نفتی آن‌کشور، که از جمله بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، کمک کنند.

سخنگوی قصرسفید همچنان گفت که اولویت دیگر برای ایالات متحده در ارتباطات با مقامات ونزویلا، به رهبری دیلسی رودریگز، رییس جمهور موقت آن‌کشور، جلوگیری قاچاق‌بران مواد مخدر از انتقال مخدرات توسط قایق‌ها به ایالات متحده است.

کارولین لیویت افزود: "نمی‌خواهیم دیگر شاهد حرکت قایق‌های بیشتر مخدرات از ونزویلا به جانب ایالات متحدۀ امریکا باشیم، آنچه به صراحت بگویم، در هفتۀ گذشته مشاهده نکردیم."

به گفتۀ سخنگوی قصر سفید، رییس جمهور ترمپ همچنان "کاملاً واضح کرده است که فقط تانکر‌های تیل که توسط ایالات متحدۀ امریکا تایید شده اند از ونزویلا به ایالات متحده عبور خواهند کرد و ما به توقیف کشتی‌هایی ادامه خواهیم داد که بدون هویت اند یا برای تجارت تایید نشده اند."

دونالد ترمپ، هفتۀ گذشته در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که کاراکاس توافق کرده است تا ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون بیرل تیل ذخیره شده را به ایالات متحده تحویل دهد که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، آن تیل به قیمت بازار فروخته خواهد شد تا از آن مردم ونزویلا و ایالات متحده سود ببرند.